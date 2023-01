Ayuso cierra la puerta a Villacís en Madrid mientras PP sí ve bien su fichaje

Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado este lunes la puerta al fichaje de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Cs, para el PP de Madrid, mientras que la dirección nacional del PP y algunos barones sí ven con buenos ojos su incorporación a las filas de Alberto Núñez Feijóo.

"Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo", ha argumentado Ayuso a su llegada al Comité Ejecutivo del PP, al ser preguntada por la posible llegada a filas del PP de Villacís, que en las últimas horas no ha descartado, como hacía hasta ahora, que su nombre figure en una papeleta con las siglas del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño ha circunscrito al ámbito nacional una posible negociación con Villacís. "Si ahora hay conversaciones a nivel nacional no tengo nada que opinar", ha afirmado ante los periodistas.

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho por su parte que no sabe "nada" de las "eventuales intenciones" de su socia de Gobierno y ha agradecido a la dirección nacional del PP "entender" que la elaboración de su lista para las elecciones del 28 de mayo recae en el PP madrileño y en él mismo.

Entre tanto, fuentes de Génova señalan que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado a puerta cerrada ante su Comité Ejecutivo que la dirección nacional no impondrá nombres a los territorios en sus listas locales y autonómicas, y su cometido serán las listas al Congreso y el Senado.

El encaje de Villacís en el PP, de ocurrir, tendría más posibilidades por tanto a nivel nacional, aunque en Génova subrayan que la dirigente de Ciudadanos no ha explicitado que vaya a dar este paso. Subrayan además que el PP no acepta corrientes internas y que al partido se va a trabajar, no a fragmentar.

El PP resta importancia a que Villacís presente o no candidatura en la capital porque creen que la Alcaldía de José Luis Martínez-Almeida está asegurada, aunque preferían que no se presentase.

Al margen de atraer perfiles de peso, como el de Villacís o el de Inés Arrimadas, en el PP interesa más la propuesta que ha hecho la vicealcaldesa para que en todo el país los dirigentes municipales de Ciudadanos tengan "libertad" para integrarse en las listas del PP.

Otros dirigentes territoriales del PP han aludido al talento que Villacís podría aportar al PP. Es el caso del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha dicho que "es una de las personas que más talento aportaban o aportan a Cs y que también puede aportar al PP".

EL presidente de la Región de Murcia también ha recordado que su experiencia con el partido naranja no fue "excesivamente positiva" porque sus socios de coalición, que le hicieron una moción de censura junto al PSOE, le preocupaba más los intereses propios que los de os ciudadanos.

"El PP tiene los brazos abiertos a todas las personas que quieran aportar, sean de las formación políticas que sean, a Villacís no la conozco, pero si conozco otras personas del partido de Ciudadanos que se han incorporado al Gobierno de Castilla y León y desde luego esperemos que haya más personas que quieran incorporarse a las filas del PP", ha indicado por su parte Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

Además, Paco Núñez, candidato del PP a Castilla-La Mancha, ve "positivo" captar talento", aunque ha subrayado que "tienen que ser los órganos de decisión del partido en cada territorio, en este caso en la Comunidad de Madrid, quienes decidan de qué manera se incorpora".