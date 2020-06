Ayuso censura que Reyero siembre dudas sobre las residencias al imputar a Sanidad actuaciones "que no son ciertas"

Sobre su destitución, la presidenta recuerda que es Cs quien nombra a los responsables de las áreas que dirige

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, haya sembrado dudas sobre las derivaciones de mayores de residencias a hospitales, al haber imputado a la Consejería de Sanidad actuaciones "que no son ciertas".

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha sostenido que lo que le ha ofendido de todo esto, y lo que no permite, es que se diga a los madrileños que las muertes de sus familias se pudieron haber evitado, porque "no es verdad".

"La lucha por la vida en Madrid ha sido incuestionable. Nos hemos dejado la piel por cada madrileños y cada vez que alguien ha fallecido, a su vez ha habido un protocolo de absoluta dignidad", ha defendido.

Ayuso ha subrayado que "la lucha por la vida y el respeto por cada vida en Madrid ha sido incuestionable". "Por eso no comparto, otra vez, la estrategia del consejero Reyero de haberle preguntado abiertamente a otro, imputando actuaciones que no son ciertas. Sí ha conseguido una cosa: sembrar esa duda", ha apuntado.

La presidenta autonómica ha indicado que a las personas fallecidas no se les ha aplicado ningún criterio "por desdén ni por dejadez", a pesar de que ha admitido que "es cierto que la Administración no siempre llegó a cada casa, a cada residencia".

Así, ha incidido en que ha habido "un baile de protocolo" pero que el protocolo firmado, "el que se ha firmado, el oficial de la Comunidad de Madrid", decidió ya trasladar. En este sentido, ha defendido que se han producido "miles de traslados" porque "no se ha dejado morir a nadie".

NO SE HA FIRMADO PROTOCOLO OFICIAL

"Aquí no se ha firmado un protocolo oficial que diga que la vida de una persona vale más por tener una edad u otra. Se ha peleado por cada vida. ¿Se ha llegado a todas partes? Evidentemente no, pero se ha peleado y eso para mí es lo fundamental. Yo por eso no veo bien que siembre la duda, eso es lo que he condenado y he criticado", ha lanzado.

En cuanto a la posibilidad de cesarlo, Ayuso ha recordado que tiene "un compromiso con Ciudadanos", que es que la formación 'naranja' es quien nombra a sus consejeros. Eso sí, ha insistido en que le parece "absolutamente reprochable" que den "esa imagen" y ha hecho hincapié en que no pueden estar peleándose mientras la gente piensa que hubo muertes que se pudieron haber evitado.

"Yo jamás dictaría una orden donde digo que la vida de una persona, según la edad, está por delante de otra. La vida es vida hasta el último minuto", ha subrayado.