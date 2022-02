Ayuso censura que Calviño no vaya a foros en los que sea la única mujer

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes el anuncio realizado por la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha anunciado que a partir de ahora no acudirá a foros en los que sea la única mujer: "¿Os imagináis que digo yo ahora eso?", ha preguntado.

En un mitin organizado en Burgos, en compañía del presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, Ayuso ha cargado contra la estrategia que ve en los socialistas para dividir "en todo" y, en el caso de Calviño, entre hombres y mujeres.

Nadia Calviño afirmó este jueves en un foro: "No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra, y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población.

Tenemos que tomarnos este tema en serio, ha recordado Calviño, quien aseguró que España y Europa en este momento están "absolutamente alineadas, unidas".