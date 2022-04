Ayuso carga contra "totalitarios" que quieren boicotear su viaje a Vitoria

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que haría un "flaco favor" a la libertad si no acude el próximo viernes a Vitoria como pretenden los "totalitarios" del colectivo radical Sare Antifaxista, quienes han reclamado que se vaya "fuera" de Euskadi.

"Van a intentar que no vaya y eso es imposible País Vasco es España. Flaco favor le haría a la libertad si me dejo imponer por totalitarios", ha dicho Díaz Ayuso en el foro económico "Wake up Spain" que se celebra en la Casa de América, en Madrid.

El colectivo radical, que en pasadas campañas electorales ha secundado actos de protesta contra la presencia de dirigentes de Vox en Euskadi, cargó en las redes sociales contra la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que tildan de "ultraderechista".

"El viernes 8 de abril, la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso (PP) hablará de su modelo fiscal y económico ante 200 empresarios en Vitoria/Gazteiz (Araba). Ayuso Kanpora! Alde Hemndik!" (Ayuso fuera de aquí!), reza el mensaje, que presenta a la presidenta regional como "la que en Madrid destrozó la sanidad pública, ataca la memoria histórica y gobierna con el fascista Vox".

Díaz Ayuso viajará este viernes a Vitoria, donde tiene previsto reunirse con 200 empresarios vascos para hablar del modelo fiscal de la Comunidad de Madrid y "buscar puntos de conexión y que la empresa en todas partes de España crezca y lo haga de manera unitaria", ha explicado.

"Los empresarios vascos es gente que mueve la economía de su comunidad pero también del resto del país y lo que queremos con ellos es compartir experiencias y trasladarles muchas de las políticas que estamos aplicando para los empresarios en Madrid", ha señalado Díaz Ayuso, que también visitará en su viaje el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo.

Posteriormente se trasladará a Pamplona para participar en una charla por Institución Futuro, en la que presentará la política económica de la Comunidad de Madrid.