Ayuso avisa a Sánchez que podrá ir a por todo pero no a por Madrid: "Si quiere arrasar que empiece por las urnas"

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que podrá "ir a por todo" pero no a por Madrid. "Si quiere arrasar, que empiece por las urnas, que empiece por convencer", ha declarado.

En un mitin de precampaña en Aranjuez, la dirigente regional ha instado al jefe del Ejecutivo a que comience por presentar "por primera vez un programa que funcione, que arregle las Cercanías, que no intervenga la vivienda de la gente", que ponga pie en pared cuando hay "reincidentes que quedan impunes", que ponga fin "al problema del campo", que "arregle los juzgados de España, que los tiene literalmente colapsados", que "acabe con las colas de la Seguridad Social" o que ponga "orden en ese Gobierno".

"Que hable en positivo de España y verá cómo empieza a crecer en Madrid. Si quiere arrasar en las urnas yo se lo pongo muy fácil, aquí tiene un programa electoral para Madrid, este, no es tan complicado", ha señalado a continuación. Y es que la presidenta ha defendido que "no se trata izquierda o derecha, se trata de trabajar por todos, para todos, buscando prosperidad".

Si lo hace así, según la también presidenta del PP de Madrid, cree que "de manera súbita" empezará a crecer en la autonomía. "¿Qué problema tiene? Que no nos conoce, no conoce la Comunidad de Madrid, no conoce prácticamente nada, una persona que en realidad nunca se ha puesto en el lado de quien dice representar", ha indicado.