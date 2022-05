Ayuso avanza que presentarán un balance la semana que viene sobre la escasa financiación en Madrid del Gobierno central

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves que la semana que viene, después del Congreso regional del PP, presentarán "un balance" que expondrá la infrafinanciación en la región por parte del Gobierno de España.

"Vamos a presentar dentro de muy poco un balance que le va a abochornar como líder socialista en Madrid porque va a ver toda la falta de desarrollo, infraestructuras y apuesta por parte del Gobierno de su jefe en la Comunidad contra los contribuyentes, las clases medias, el transporte y los servicios públicos", ha lanzado la dirigente autonómica al portavoz del PSOE, Juan Lobato, durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves.

A juicio de Ayuso, el Gobierno central está "obligado" a dar todos estos servicios porque no es "el papá Estado", sino que es algo que pagan "todos los contribuyentes madrileños con su bolsillo y que no están de la mano de Sánchez porque no le votan".

El portavoz del PSOE, por su parte, le ha pedido que se centre en las necesidades de los madrileños y que deje de estar "24 horas al día haciéndole la oposición" al líder del PP Alberto Núñez Feijòo.

"¿Qué va a pasar con los jóvenes sin plaza en FP y los más de 700.000 madrileños sin urgencias? ¿Tiene plan para mejorar el acceso a la vivienda y reducir las listas de espera? ¿Dónde están los carriles bici? Sus promesas incumplidas y la máquina que tiene de esparcir mentiras y bulos nos hacer perder un año entre escándalos, numeritos y titulares", ha lanzado, al tiempo que le ha pedido que dé al "resert" y se ponga a "trabajar por Madrid".

Ante esto, Ayuso ha asegurado que va a seguir fomentando la natalidad, realizando el mayor incremento de plazas para discapacidad, duplicar familias de acogida y "consolidar Madrid como la región de menor lista de espera sanitaria y con mayor accesibilidad del Metro" frente a lo que hace el Gobierno de España que es "erosionar las instituciones".