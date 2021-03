Ayuso atribuye a la "factoría de Moncloa" la idea de que Madrid ahora mismo es solo turismo de borrachera

Dice que el problema no es que un francés acuda a Madrid a beber sino que el Gobierno no vigile si lo hace contagiado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que su problema no es si un francés acude a la región "a beber" sino si viene "contagiado". "Le compete al Gobierno de España trabajar para que eso no suceda", ha remarcado.

Tras presentar sus propuestas en materia económica a los empresarios madrileños, en la sede de CEIM, la dirigente madrileña ha condenado el relato que se ha trasladado a la sociedad desde "la factoría de La Moncloa" que intenta "seguir alimentando la preocupación de los ciudadanos" con la imagen "de un francés bebiendo".

"Conozco bastante bien cómo se va fabricando el relato y cómo se presenta esa dualidad falsa que entra muy bien a lo mejor para la opinión pública pero que vuelve a faltar a la verdad", ha denunciado.

La presidenta ha hecho hincapié en que el virus tiene sus ciclos ascendentes y descendentes, "de ocho semanas de subida y ocho semanas de bajada", y todas las comunidades, "aunque llegaran a asfixiar al último empresario cerrándolo todo al cien por cien", no se librarían de que el virus volviese "a subir". Para Ayuso, no se puede poner el foco solo en Madrid.

En este punto, ha reivindicado que en la región hay "muchísimas medidas para hacer frente al virus", como los aforos, los toque de queda, el impulso a los test de antígenos y restricciones por zonas básicas de salud.

Respecto a las fotos y vídeos de franceses en la capital incumpliendo las medidas que se han visto en las últimas semanas, Ayuso ha indicado que habría que ver cuántas fiestas se celebran y a qué horas porque "en Madrid a las doce cierra todo".

RECHAZA QUE SEA "TURISMO DE BORRACHERA"

"No se puede trasladar la idea de que Madrid ahora mismo es turismo de borrachera cómo lo están vendiendo, algo que es insensato. Si se estudia cuántos gastos están aplicando nuestros turistas a los museos o a los comercios de Madrid se verá que el turista no solo viene a emborracharse, eso es un tinte un tanto xenófobo y un tanto ofensivo", ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que "en campaña no todo vale".

La 'popular' considera que la entrada de estos ciudadanos le compete al Gobierno de España, no al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que hacer que cumplan las normas. Así, ha manifestado que el Ejecutivo central, con el estado de alarma, el que debe impedir que las fiestas se celebren en las calles y que allí donde no se cumplen las normas, se haga algo.

"Lo que no va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es que paguen justos por pecadores y cerrarlo todo para arruinar a los ciudadanos. No sé cuántas veces más habrá que demostrar que así no se acaba con el virus", ha subrayado.

Según Ayuso, el presidente, Pedro Sánchez, "ha abandonado España a su suerte durante la pandemia desde el verano pasado" y ha criticado que no haya habido ni gestión ni estrategia por su parte.

"Si encierran a la Comunidad de Madrid, si siguen los toques de queda y si los ciudadanos no pueden recibir visitas en sus domicilios... díganme que pueden hacer los ciudadanos", se ha preguntado. A su parecer, esto provoca después las imágenes que se están viendo "con todo abarrotado" porque la densidad de población de Madrid es enorme pero su superficie es "muy pequeña".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que debe ser el Gobierno de España el que evite esas imágenes y el que, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no permita que se produzcan actuaciones ilegales que propaguen el virus.

Por parte de la Comunidad no pondrán el acento en los comerciantes ni en la hostelería, que "tan mal lo están pasando y están cumpliendo las normas". Así, ha sostenido que las medidas aplicadas hasta el momento son las correctas si les ayudan a que sean efectivas. Asimismo, ha defendido que "un francés no contagia más que un chamberilero".

NO HAY CONTROL EN AEROPUERTO

En este punto, ha puesto el foco en que no hay control en el aeropuerto de Barajas y ha recalcado que no hay un solo informe de cuántas PCR se han presentado, o si las han mostrado en papel o en móvil. "¿Alguien ha visto alguna vez un informe de lo que está haciendo el Gobierno de España con el aeropuerto? No, porque no lo hay", ha espetado.

Ayuso ha incidido en que el acento que se pone en los turistas que llegan desde Francia debe ser el mismo que no se puso con los turistas que lo hacían de Reino Unido o de Sudáfrica. "No ha habido control en ningún momento. Lo que no podemos ahora es pretender que sea el comercio madrileño el que pague la falta de prevención y de estrategia a nivel nacional", ha trasladado.