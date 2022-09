Ayuso ve "un ataque" a Madrid el nuevo "impuesto de solidaridad" del Gobierno

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ve un "ataque" a la Comunidad de Madrid y a las regiones gobernadas por el PP, como Andalucía, el nuevo "impuesto de solidaridad" del Gobierno para las grandes fortunas, que ha tildado de "eufemismo" ya que conlleva "otra subida encubierta".

En declaraciones a los medios tras participar en la presentación de la X edición de los Premios Platino, Ayuso ha asegurado que si el Gobierno invade competencias autonómicas acudirá a los tribunales "que sean necesarios", dado que afecta a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades del PP como Madrid y Andalucía.

"Vamos a ver en qué consiste ese eufemismo de impuesto de solidaridad, que es como siempre el Gobierno hace las cosas de manera autoritaria y chapucera pero que lo reviste con palabras que suenan bien", ha expresado Ayuso.

Según Ayuso, es "una reacción" a las políticas de bajadas de impuestos de las regiones del PP, por lo que si el Gobierno invade competencias y "nos quita la capacidad fiscal que tenemos, la autonomía para ayudar a que los patrimonios no se vayan de la región" acudirán a los tribunales.

Ayuso ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha confabulado con el portugués para echar empresas y patrimonio, porque cada decisión que toma es en ese sentido".

Según la dirigente del PP, deja "fuera de alivio fiscal y ayuda a economías a partir de 20.000 euros", cuando "no sobra nadie" y "hay que hacer una bajada generalizada de impuestos".

"Especialmente a quienes más lo necesita y se están quedando atrás, pero no hay que expulsar patrimonio y empleos, aquí no sobra nadie", ha señalado.

A su juicio, todo se ha iniciado porque otras comunidades autónomas como Andalucía han avanzado que iban a suprimir el impuesto de patrimonio, pero "si lo hubiera hecho el Gobierno de Cataluña, como son nacionalistas no hubiera pasado nada".

"Esto no es una bajada de impuestos, es bajar un poco los impuestos no ayudar nada y de manera encubierta, instaurar más impuestos, uno nuevo de patrimonio revestido por un eufemismo, porque de solidaridad no tiene nada", ha espetado.