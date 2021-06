Ayuso asistirá a la manifestación en Colón contra los indultos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este lunes que "en principio" acudirá a la manifestación convocada el próximo 13 de junio en la madrileña plaza de Colón contra los indultos a los condenados por el 'procés', porque "lo que está pasando con los golpistas en Cataluña es gravísimo".

En declaraciones a los medios durante una visita a Madrid Fusión, Ayuso ha opinado que hay "un sentir generalizado" de rechazo y "decepción" ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte a los líderes independentistas, lo que crearía "un antecedente muy perjudicial".

"No hay un ciudadano en España, a no ser que sea del entorno de Pedro Sánchez, que entienda que estas personas, que además no se arrepienten y volverían a cometer los mismos delitos, estén en la calle y queden impunes", ha declarado la presidenta.

Y ha agregado que "no es una imagen sensata de un país civilizado y avanzado, con un Estado democrático de Derecho, ver que gente que ha cometido semejantes delitos salga a la calle como sin nada".

Por ello ha señalado que acudirá a la protesta del 13 de junio salvo que tenga "un cambio de agenda" motivado por sus responsabilidades institucionales.

Ayuso considera que "a lo mejor esta hoja de ruta es buena" para Sánchez, pero no "para el resto del país", y ha lamentado que mientras se da "independencia" a los "intereses políticos" de los socios catalanes y vascos de Sánchez, "se arremete constantemente contra políticas como puede ser la autonomía fiscal en Madrid".

"Ya no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de sensatez. No me creo que haya un solo ciudadano en España que pagando sus impuestos, que cumpliendo las normas y que comportándose como se nos pide, vea cómo esta gente se va a su casa porque le interesa a Pedro Sánchez perpetuarse en Moncloa", ha zanjado.

La manifestación del 13 de junio en Colón ha sido convocada por la plataforma Unión 78, que lidera la expresidenta de UPyD Rosa Díez, y volverá a unir en las calles a los populares y a Vox, como en la protesta de 2019 en la misma ubicación contra la figura de un relator para negociar en Cataluña.