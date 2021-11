Ayuso asegura que no tiene "ninguna relación laboral" con su familia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que no ha intervenido "en su vida" en ningún contrato de emergencia celebrado por el Gobierno regional durante la pandemia, al tiempo que ha asegurado que no tiene "ninguna relación laboral" con su familia.

Así se ha expresado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, en una pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, sobre los contratos de emergencia, donde ha criticado los intentos de la izquierda de "politizar el dolor y retorcer la justicia".

Ayuso ha asegurado que "no tiene ninguna relación laboral" con su familia, en alusión a la petición cursada este miércoles por la Fiscalía del Supremo de archivar la acusación contra ella por el supuesto caso Avalmadrid, al no apreciar "indicio fundado alguno" que acredite el delito de alzamiento de bienes que se atribuía a la mandataria.

El Ministerio Público rechaza la acusación de la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra Díaz Ayuso por un presunto delito de alzamiento de bienes por la donación de un piso que la presidenta recibió de sus padres en 2011 y que, según la denuncia, se llevó a cabo para evitar que ese inmueble fuera reclamado por Avalmadrid, con la que los progenitores tenían una deuda por un crédito.

"Se lo ha dicho a ustedes y a la fracasada de la abogada que tiene al lado", ha dicho Ayuso en alusión a la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

En el pleno, Ayuso ha explicado que el Gobierno regional celebró por el procedimiento de emergencia 5.210 contratos por el procedimiento de emergencia en los que, ha afirmado, "no he tenido nada que ver", después de que la portavoz de Unidas Podemos mencionara la información que publica Eldiario.es sobre la adjudicación de un contrato por 1,5 millones de euros a una empresario amigo de la presidenta.

La presidenta regional ha afeado a la izquierda que trate de "politizar el dolor" de las familias y los fallecidos durante la pandemia y "retorcer" la justicia para ir contra ella hasta "17 veces", todas desestimadas.

A la portavoz de Más Madrid, Mónica García, le ha espetado que puede ir a todos los tribunales que quiera con sus "insidias" y le demostrará "una y otra vez que lo único que hace es politizar el dolor y ser una profunda hipócrita".

García ha aprovechado su intervención para censurar que "hay que tener valor para que en plena pandemia se hayan hecho negocios", a lo que Ayuso le ha reprochado a la portavoz de Más Madrid que no tenga "respeto" y utilice a su familia.

"Yo no sé el nombre de ninguno de sus familiares, no me interesa cómo se llama ni su marido, ni su padre, ni su hermano ni en qué trabaja", ha señalado Ayuso, que ha afeado a la portavoz de Más Madrid su hipocresía por "decir una cosa y hacer lo contrario".