Ayuso asegura que Aguado acudió a reuniones con el PSOE "por la espalda"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este jueves que ha roto con Cs para evitar que la izquierda entre "por la puerta de atrás" en la región, después de su exsocio, Ignacio Aguado, se reuniera con el PSOE "por la espalda", y ha dicho que le gustaría gobernar la Comunidad de Madrid en solitario como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"No me cabe la menor duda de que venían a Madrid", ha declarado Ayuso en una entrevista con EsRadio, donde ha avanzado que no hará "grandes cambios" ni en su Gobierno ni en su lista electoral y si tiene "posibilidad" contará con alguno de sus exconsejeros de la formación naranja, como la exresponsable de Cultura y Turismo Marta Rivera de la Cruz.

Ayuso ha dicho que "la maquinaria" de la Moncloa buscaba "derrocar" su Gobierno "por la puerta de atrás" y ha asegurado haber vivido situaciones "inenarrables" con Cs, cuando Aguado "se ponía de parte" de Moncloa "por la espalda", en cuestiones como las restricciones en hostelería o los cierres perimetrales.

"Era la situación que me esperaba dos años", ha sostenido Ayuso, y ha añadido que el PSOE tenía "preparada" la moción de censura que ayer presentaron inmediatamente después de anunciar el adelanto electoral, al igual que hizo Más Madrid, unas iniciativas que no espera que prosperen.

En esta línea, ha señalado que "desde hace tiempo" no tenía "especial apoyo" de sus socios de Gobierno "en los momentos más complicados y preferían en muchos momentos pactar con la Moncloa y con el PSOE".

Ha asegurado que el líder del PP, Pablo Casado, conocía desde el día anterior la intención del adelanto electoral, augurando lo que iba a acontecer en Murcia debido a las diferencias entre PP y Cs, y después de la presentación de la moción de censura de los socialistas, obtuvo el "respaldo" que necesitaba, ha dicho.

Según la presidenta madrileña, Casado confiaba en que la moción de los socialistas en Murcia no iba a prosperar, pero "visto que fue así, tuve su respaldo".

"Lamento tener que volver a preguntar a los madrileños, pero prefiero que sean ellos dueños de su destino de aquí hacia delante a que lo sea el PSOE con mis exsocios", ha aseverado Ayuso, que ha precisado que "no cabe la menor duda" de que la Moncloa quería "derrocar" el Gobierno de Madrid.

Ayuso ha lamentado que consejeros de Cs que "merecen la pena" y "leales" a la formación naranja, como la exresponsable de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, hayan tenido que abandonar el Gobierno regional y "no puedan seguir", por lo que si tiene "posibilidad" contará con ellos para "buscar lo que nos une para fortalecer Madrid".

Ha indicado que no hará "grandes cambios" en la lista electoral con la que se presentó en 2019 ni en su equipo de Gobierno y seguirá el trabajo de un Ejecutivo popular "austero y sencillo".

"Ahora quiero mi proyecto y quiero ser libre, pase lo que pase soy la responsable de todo lo que suceda", ha afirmado Ayuso en una entrevista en la Cope, en la que ha subrayado que quiere su "propio proyecto que no he tenido hasta la fecha" sin "broncas" ni "tiranteces".

Ante la convocatoria electoral del 4 de mayo, la política popular ha afirmado que su objetivo es "demostrar" que pueden "gobernar solos", y ha indicado que le gustaría obtener mayoría absoluta como Feijóo en Galicia.

"Aspiro a gobernar sola y luego entenderme con los demás", ha zanjado.