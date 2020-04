Ayuso apoya el confinamiento "con estrategia" y critica la desinformación sobre la entrega de mascarillas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su apoyo al confinamiento pero "con estrategia" y ha atacado la desinformación que hay en torno a la entrega de las mascarillas desde este lunes.

Ayuso se ha referido en la reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la apertura desde mañana a actividades no esenciales. "No sabemos si tenemos mascarillas para los ciudadanos, ni cómo se las vamos a entregar, ni quién va a poder o no trabajar. Tenemos una gran desinformación al respecto" desde el Gobierno central, ha lanzado en una reunión compartida con todos los presidentes autonómicos.

"Les pediría que siguiera afinando con la estrategia y que lo hagan con las comunidades autónomas para tomar estas decisiones porque si unimos los datos de todos será más fácil ir contra esta epidemia y que no vuelva porque todo nos indica que en otoño podría repetirse", ha incidido la presidenta de la Comunidad de Madrid.