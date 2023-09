Ayuso aplaude el discurso de Feijóo por mostrar "la realidad de España" frente a la "tiranía a manos de las minorías"

Considera que "con toda dignidad ha descrito uno a uno problemas" que tienen los españoles y ha propuesto "soluciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aplaudido este martes el discurso del debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que considera que ha descrito "la realidad de España" frente a la "tiranía a manos de las minorías".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, la dirigente madrileña ha considerado que se ha tratado de un discurso "muy poderoso", en el que ha representado "a la inmensa mayoría de España", y en el que ha hablado "de igualdad, de libertad, de unidad, pero sobre todo describiendo una a una las preocupaciones de todas las comunidades autónomas".

"Creo que es el discurso que representa a la mayoría de los españoles, no ahora la situación en la que nos encontramos, donde estamos asistiendo a una verdadera tiranía a manos de las minorías que nos dicen 'No quiero ser español', 'Me quiero ir de España', 'Quiero el dinero de los españoles y a mí que me dejen en paz', 'Quiero ser más que los españoles', 'Quiero cometer todo tipo de delitos y que se borre del Código Penal', 'Quiero vamos a destruir a España desde dentro'... Ese es el discurso de la minoría frente al que ha propuesto con toda la dignidad el presidente Alberto Núñez Feijóo", ha sostenido a continuación.

Ayuso se ha referido a las declaraciones de Feijóo, en las que ha indicado que podría contar con los votos pero ha renunciado a ellos, y ha subrayado que lo que quiere decir es que no quiere "tener una mayoría a manos de, ya no de independentismo solo, sino del discurso de la xenofobia, del ataque al resto de las comunidades autónomas y del desprecio a todos los españoles". Y es que ha defendido que no quiere ser presidente de cualquier manera ni entregándose "sin líneas rojas a lo que piden los nacionalistas".

LES ACUSA DE QUERER "SECUESTRAR EL CONGRESO"

"¿Cuál es el discurso del nacionalismo y del independentismo en España? Nos vamos de España, robamos a España, queremos lo de España, odiamos a España... Si es que no hay nada más representativo que ver un discurso como el de hoy, donde se ha hecho un perfecto castellano, en español, y todo el mundo lo entiende para pasar luego a continuación a los pinganillos", ha lanzado a continuación. Para Ayuso, quieren "secuestrar el Congreso de los Diputados a manos de minorías".

La jefa del Ejecutivo madrileño cree que los españoles deberían escuchar este discurso y sobre todo "ser conscientes" de lo que Feijóo les traslada, porque considera que "con toda dignidad ha descrito uno a uno problemas" que tienen los españoles y ha propuesto "soluciones, entendimientos y pactos".

Por contra, Ayuso ha criticado que algunos de los socialistas hayan gritado "sí" cuando el líder del PP ha indicado que quieren "gobernar a espaldas de las comunidades autónomas". "Van a gobernar a espaldas de trece presidentes de comunidades autónomas que representamos a la inmensa mayoría de los españoles, de izquierda a derecha (...) Todo esto es un sinsentido donde nos hemos metido", ha sostenido.