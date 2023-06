Ayuso anuncia su Gobierno renovado al completo, formado por seis hombres y tres mujeres

La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves los miembros de su nuevo Gobierno, que renovará al completo, formado por tres mujeres y seis hombres.

En su última intervención en la segunda sesión del pleno de investidura que la convertirá nuevamente en presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha dado a conocer la nueva estructura y los nombres de su Ejecutivo, que mantendrá en nueve consejerías pero reducirá viceconsejerías y direcciones generales para ser "el Gobierno más austero de España".

Después de confirmarse que no continuarían los nueve consejeros de su Gobierno, Ayuso ha explicado que este "cambio imprescindible" de su Ejecutivo no se realiza "por falta de confianza o cosas que no se han hecho bien", ya que, ha continuado "el trabajo realizado nos han traído mayoría absoluta es digno de reconocimiento", sino porque "la renovación da fuerza".

El exvicepresidente de la Asamblea Jorge Rodrigo será el nuevo consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras; y el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, dirigirá Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior.

Miguel Ángel García seré el nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local; Rocío Albert será consejera de Economía, Hacienda y Empleo, y Emilio Viciana estará al frente de Educación y Universidades.

Ána Dávila será la nueva consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales; Miguel López Valverde, será consejero de Digitalización, Fátima Matute dirigirá la Consejería de Sanidad, y Mariano de Paco estará al frente de Cultura, Turismo y Deporte.