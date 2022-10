Ayuso afea a Vox que no realizase preguntas sobre residencias en la Asamblea pero quisiesen impulsar una comisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a Vox que no realizase preguntas sobre las residencias de la región en los plenos de la Asamblea de Madrid pero luego quisiesen impulsar una comisión sobre ellas en la Cámara regional.

Ayuso se ha referido así a la polémica de esta última semana, en el Pleno de este jueves. Vox anunció que activaría para esta sesión plenaria la puesta en marcha de una comisión sobre las residencias, a lo que el PP contestó con duras críticas. Finalmente, el partido que lidera Rocío Monasterio dio marcha atrás y eliminó su petición del orden del día.

"Yo desconozco por qué cuando quedan cuatro meses para que acabe la actividad parlamentaria ustedes se han puesto a darme lecciones de humanidad. Pero he revisado y he visto cuantas preguntas me ha realizado usted sobre residencias en este pleno desde que soy presidenta de la Comunidad: cero. Luego, por tanto, no se a quién le falta humanidad", ha lanzado Ayuso a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, durante la sesión de control.