Ayuso afea a la izquierda de Madrid estar "en blanco y negro" y carga contra su discurso "apocalíptico y depresivo"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado este jueves a la izquierda de la región estar en "blanco y negro" mientras "Madrid está en color" y ha cargado contra su discurso "apocalíptico y depresivo".

Durante el Pleno de la Asamblea, la dirigente regional ha criticado que desde estos partidos se les diga a los ciudadanos "cómo han de sentir, cómo se han de relacionar y cómo tienen que irse directamente a las colas del hambre, como hacen sus amigos en Venezuela y en otros muchos países". A su parecer, estos "lo único que hacen es arruinar a generaciones enteras con sus políticas de la subvención, del agravio, del cierre y del miedo".

En este punto, Ayuso ha defendido que en la Comunidad están "trabajando por el problema de la inmigración" mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, esté "encabezando manifestaciones convocadas por un grupo terrorista".

"Nosotros estamos trabajando para traer las mejores máquinas a la Sanidad pública, que es la mejor de España, a la que tantos españoles acuden cuando las cosas van realmente mal, y ustedes intentan aprovechar y decir que esas máquinas en mes y medio las han traído ustedes", ha lanzado a continuación a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido que "la imagen de Madrid es lo que se ha visto en Fitur, lo que se ha visto en Madrifusión", el "éxito" de los hospitales públicos, la digitalización y la Fórmula 1. "Y ustedes en contra de todo, no sea que vengan oportunidades, no sea que venga alegría, no sea que las cosas funcionen bastante mejor y por eso se critica una cosa", ha espetado.

También ha censurado que se haya criticado la ampliación del aeropuerto de Barajas, "no sea que la señora que utiliza el Falcon solo pueda ser la única que tiene el privilegio de hacer un vuelo corto".

MÁS MADRID CRITICA "EL AZAR" DE SUS POLÍTICAS

Por su parte, Bergerot ha recordado que la presidenta dijo hace unos días que "la vida es aventura, es riesgo y azar" y ha sostenido que es así porque la política educativa de la Comunidad sí es "azar" porque depende del barrio hay "un concertado, un barracón o un descampado". "El riesgo es su política de salud. Riesgo a ir a urgencias y que no haya una médica. Riesgo de ir a Urgencias y que haya una médica, riesgo a aspirar humos tóxicos y riesgo de tardar meses en poder obtener un diagnóstico", ha lanzado.

Así, ha continuado exponiendo que "la aventura en la Comunidad de Madrid es ser madre y no tener una plaza en una escuela infantil" ni tener "pediatra asignado o que en tu barrio no haya un colegio público".

"Señora presidenta, alquilar una vivienda en Madrid cuesta más del salario íntegro de una joven madrileña. ¿A eso se refiere cuando dice que la vida es una aventura? A la mayoría de los jóvenes, no los colocó Esperanza Aguirre en un chiringuito para cobrar 4.129 euros al mes, a usted sí. Ustedes nos hablan de meritocracia, pero luego bien que ocultan sus expedientes", ha lanzado.

Bergerot ha hecho hincapié en que "algunos se pueden permitir tener un bache porque luego va a venir su padrino o su partido a salvarlos" pero los demás necesitan "servicios públicos" y para ello deben estar las instituciones.