Ayuso advierte que los cierres perimetrales no han impedido nuevas olas de coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que "se puede contaminar y contagiar lo mismo una persona que viene de Móstoles, de Algeciras o de París" y ha insistido en que los cierres perimetrales no han impedido nuevas olas de coronavirus.

En declaraciones a los medios, tras un acto en el Depósito del Olivar de Canal de Isabel II, la dirigente madrileña ha manifestado que desde Madrid quieren "esperar unos días para ver cómo va" la situación del coronavirus "y entonces tomar decisiones" respecto a Semana Santa.

"Desde el mes de noviembre ya se empezaron a poner en marcha los cierres perimetrales de comunidades autónomas y eso no impidió que llegara una tercera ola, todavía más virulenta que la segunda. Por eso, lo que queremos es ver cómo y cuándo, sí o no cerrar, pero somos conscientes de que no afecta en especial a la evolución del virus", ha recalcado.

Ayuso ha trasladado que si ella fuera "egoísta" podría pensar en cerrar Madrid y buscar "solamente un beneficio económico" pero cree que se trata también de una cuestión "de libertad". En este punto, ha vuelto a pedir ver informes médicos que demuestren "por qué cerrando una comunidad u otra la evolución del virus mejora".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha manifestado que siguen con el toque de queda y conscientes de que "aún queda mucho por delante" por lo que hay que ser "consecuentes y responsables" así como seguir cumpliendo las recomendaciones sanitarias.

"Si hay personas que quieren venir de otros puntos de España o turistas de otros países a ayudar a la economía madrileña, lo único que haremos será, como al resto, pedirles que sean prudentes y que sigan las recomendaciones. Yo creo que se puede contaminar y contagiar lo mismo una persona que viene de Móstoles, de Algeciras o de París", ha remarcado.