Ayuso acusa a Sánchez de "despreciar" Madrid: "Está malbaratando una herencia de siglos para salvarse electoralmente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez "desprecia" a la región porque en ella no votan al PSOE y ha acusado al Ejecutivo socialista de estar "malbaratando una herencia de siglos para salvarse del desastre electoral que les espera".

"Al frente del Gobierno tenemos al desastre", ha advertido en un acto electoral en Las Rozas, en el que ha estado acompañada del presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ignacio Dancausa, y del alcalde de la localidad y candidato popular, José de la Uz.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo regional ha alertado ante el "grave problema" que supone un gobierno como el de Sánchez que "decididamente y abiertamente" reconoce que su "problema es Madrid y su obsesión es Madrid". Así, ha indicado que el presidente del Gobierno quiere "desmantelar" la Comunidad, "la casa de todos", y "dejar a España sin capital".

"Están malbaratando una herencia de siglos y esto lo está haciendo solamente para salvarse del desastre electoral que le espera. Romper una obra en pedazos no la va a hacer más valiosa, todo lo contrario, la destruye para siempre", ha alertado.

En este sentido, ha recordado que Sánchez presume de "seguir sacando instituciones de Madrid" y prometió ayer mismo "seguir haciéndolo" bajo el pretexto de "crear país, hacer patria". "Yo no veo a ningún gobierno del mundo atentar abiertamente contra su capital", ha denunciado sobre un líder socialista al que ha recriminado que busque "dividir España en territorios para darles cosas".

"Pero tendrá caradura, hacer patria rompiendo Madrid. ¿Tener ese impuesto a la carta es hacer patria? ¿Permitir que Bildu expulse a la Guardia Civil de territorios como Navarra es crear país?", ha criticado la candidata del PP a la Comunidad, que ha subrayado que "si un país se descapitaliza, pierde uno de sus mayores activos y atractivos". "Y si a Madrid le mal, a España le va mal, y esto es lo que está haciendo un presidente", ha apostillado.

Así, ha explicado que el objetivo del jefe del Ejecutivo central no es otro que "desmantelar y dejar a España sin capital" porque quiere "salvarse del desastre electoral que le espera". "Para que Sánchez siga perpetuándose, necesita un país más debilitado. Lo dicen y lo hacen a las bravas. No tiene pudor", ha indicado.

"Se ríe de todos los españoles pactando con Bildu, mintiendo; eso sí, sin bajarse del Falcon y el Palacete de Doñana, que es la única obra pública que ha hecho interesante en Andalucía", ha ironizado Ayuso, que ha subrayado que Sánchez necesita que haya "pobres" para seguir en Moncloa. "Lo que quiere este socialismo es que nos quedemos en casa, que nos quedemos quietos, que nos quedemos dependientes para que ellos sigan en el poder", ha hecho hincapié.

"ESPAÑA NOS NECESITA", DICE

Frente a ello, ha advertido, está un gobierno de la Comunidad al que España "necesita". "En Madrid no soportamos las injusticias, no soportamos las imposiciones. Somos ciudadanos libres, bravos y que queremos tomar nuestras decisiones y en Madrid estamos en contra de que se beneficie a aquellos que han obtenido rédito político por usar el terror y no digamos la muerte", ha alegado.

En este sentido, ha explicado que su Ejecutivo es el que está "en contra de los nacionalismos porque el nacionalismo es una corruptela que, además, utiliza tintes xenófobos para tratar a los ciudadanos de primera o de segunda" y tampoco acepta "las mentiras ni los chequevotos, ni la política de la subvención por la subvención" para defender que Madrid es "una región de trabajo, de esfuerzo y de las cosas bien hechas".

"En Madrid los ciudadanos no trabajan para los políticos. Afortunadamente tenemos una sociedad muy exigente y muy crítica con todos, especialmente con los políticos, porque en Madrid nos jugamos muchas cosas. En Madrid nos jugamos familias, negocios y no estamos esperando la paga de nadie. Es la forma que nos hemos dado. Por eso, Pedro Sánchez en Madrid no cuela", ha explicado.

Al hilo, ha trasladado que la Comunidad estará "a la altura para toda España". "Vamos a salir de este letargo, de esa anestesia del sanchismo que es una anestesia que lo puede todo. Vamos a despertar", ha recalcado Ayuso, que ha incidido en que Madrid cuenta con "los mejores servicios". "Y no siempre se les está tratando de manera justa porque aquellos que viven de lo público lo que pretenden desde dentro es que las cosas no funcionen para después ir con una pancarta morada a decir cómo hay que hacerlo todo para sacar rédito político", ha indicado.

La jefa del Ejecutivo también ha resaltado el trabajo del alcalde de Las Rozas, José de la Uz, al que ha pedido que siga centrado en "cuidar a la gente". "Sed generosos sin pedir nada a cambio, ni siquiera el voto", le ha dicho.

También ha dicho estar "orgullosa" del presidente de Nuevas Generaciones por su "humildad" y su trabajo" y ha dicho tener "muchas esperanzas" en él.