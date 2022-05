Ayuso acusa al Gobierno de dar "gasolina" al nacionalismo cuando "estaba ahora mismo tocando fondo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata única a presidir el PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno central de dar "gasolina y motivos" al nacionalismo cuando "estaba ahora mismo tocando fondo".

Así lo ha señalado durante su intervención este viernes por la tarde en un acto de partido en el barrio de Salamanca, en el que ha sostenido que "el victimismo" "va a mantener otra vez con vida" al nacionalismo.

"No se puede hacer nada peor. No puede ser que cuando ya los ciudadanos en Cataluña le estaban dando completamente la espalda al nacionalismo después de esos resultados venga este Gobierno, que no hay institución que no erosione, y les de otra vez gasolina y motivos", ha lanzado. A su parecer, "no se puede hacer peor todo".

Por ello, ha sostenido que no debe solo "mirar a Madrid" sino que España es "un gran país" y todas las autonomías tienen que ayudarse y defenderse unas a otras. Considera que toda la sociedad tiene que "poner acento allá donde está fallando".

"DAR TODAS LAS BATALLAS"

Ayuso ha hecho hincapié en que todos los días sale alguna noticia "que indigna y que atenta directamente contra la dignidad de las instituciones y de España". "¿Por qué tenemos que estar pasando por esto?", ha preguntado.

La presidenta madrileña cree que hay que dar la batalla de la "gestión", con buenos servicios públicos y con lo público y lo privado trabajando juntos, pero también ha subrayado que se trata "de principios, de un modo de ver la vida abierto, tolerante, mestizo, plural, y con respeto al que piensa distinto", con esa "necesidad de ceder a veces" para entenderse.

"Tenemos que dar todas las batallas. No se puede huir de los líos. No se puede mirar para otro lado. Lo que pasa en Cataluña es de Cataluña... No perdón, es de todos nosotros. Lo que está pasando en las instituciones es de todos y cada atropello que se está cometiendo en España es de todos. Por eso nos tenemos que involucrar todos. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que dar esas batallas y como hemos hecho siempre desde el PP de Madrid tenemos que hablar claro", ha remarcado.

En este sentido, Ayuso cree que es momento de preparar al partido en Madrid para "unas elecciones vitales" y, para ello, ha defendido que el Congreso regional del PP supone "un paso hacia adelante", un "reinicio" así como un "pistoletazo de salida para una nueva etapa en la que todo cambia". Van a estar, según ha trasladado, "mas preparados que nunca para dar esa batalla sin cuartel por la vida, por la libertad y por las cosas buenas".

Ayuso, que ha defendido que el PP de Madrid caben "todos", ha indicado que es el momento de "dar protagonismo a los ciudadanos" porque se debe estar siempre al servicio de ellos. La jefa del Ejecutivo autonómico quiere "un partido reconocible", "mejorar la casa para un momento único".

En este sentido, ha defendido que su proyecto no es "contra nadie" porque la política no funciona "contra otros" sino "contra ideas tóxicas" o contra que se las inoculen a "los más jóvenes". Se trata, según ha expuesto Ayuso, "de formas de ver la vida autoritarias, arruinadoras como el nacionalismo, el comunismo o los fallos del socialismo". Así, ha hecho hincapié en que no es cuestión de socialismo sino de los fallos del mismo porque se ha demostrado que "cuando se ha aplicado a su máximo ha sido un rotundo fracaso".

EXPLOSIÓN EN el BARRIO SALAMANCA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A este acto de partido tenía previsto acudir el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pero no lo ha hecho al estar desplazado al lugar donde se ha producido la explosión también en el barrio Salamanca, en la calle General Pardiñas, donde se ha encontrado sin vida a dos operarios.

Ayuso se ha desplazado previamente al lugar antes de conocer los fallecimientos y ha admitido, al tomar la palabra, que pensó en suspender esta cita. La dirigente regional ha trasladado a las familias y a su entorno su apoyo y cariño. "Somos un pueblo unido, una sociedad única y sensible y vamos a estar siempre con ellos", ha manifestado.