Ayuntamiento de Valladolid venderá a precio "reducido" una parcela al Estado para un centro de acogida de refugiados

Puente destaca los "retornos" económicos y sociales que generará en la ciudad y que este tipo de instalaciones tiene "conflictividad nula"

El Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado este jueves que la ciudad tendrá un Centro de Atención Humanitaria para acogida de personas de otros países que solicitan asilo o protección internacional el cual será construido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una parcela municipal situada junto al hospital Del Río Hortega que será vendida a precio "reducido" por el Consistorio.

Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y los concejales de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, y de Servicios Sociales, Rafaela Romero.

Como han explicado, llevan un tiempo trabajando con el Ministerio en este proyecto, que se vincula con fondos europeos, y de hecho hace diez días tanto Puente como Manuel Saravia estuvieron en Madrid para reunirse con representantes del Ministerio y para visitar y conocer el funcionamiento de uno de los centros de acogida de refugiados que existen en Madrid.

El Centro debe estar operativo antes de diciembre de 2024 y el alcalde y Manuel Saravia han añadido que esperan poder firmar en las próximas semanas el 'Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ayuntamiento de Valladolid'. El documento será firmado por el ministro, José Luis Escrivá, y el alcalde, Óscar Puente.

El primer edil ha detallado que España cuenta actualmente con "solo" cuatro centros de este tipo, situados en Vallecas, Alcobendas, Mislata (Valencia) y Sevilla y destinados a la primera acogida de familias y refugiados adultos, con orden de protección internacional. De hecho, el regidor ha precisado que "en ningún caso" se tratará de menores no acompañados, conocidos como 'Mena', si buen ha añadido que el Consistorio tampoco vería un problema en ello.

De hecho, ha detallado que podrían ser "afganos, sirios, malienses, ahora ucranianos o venezolanos", pues ha apostillado que los originarios del país sudamericano son la segunda nacionalidad con más órdenes de protección actualmente en España.

En todo caso, Puente ha querido destacar que en los centros que ya existen en España la conflicitividad social es "nula".

Contará con 200 plazas y se asentará en una parcela municipal ubicada junto al Hospital Río Hortega. Para atenderles serán necesarios 15 trabajadores propios (entre asistentes sociales, abogados y otros profesionales) y 25 empleados externos para realizar diferentes tareas: seguridad, mantenimiento, lavandería y limpieza.

Puente ha incidido en que se trata de un proyecto "de solidaridad" por parte del equipo de Gobierno, pero también con un componente de "egoísmo" debido al valor añadido que afirma que va a generar y que cifra en 5 millones de euros al año, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, el proyecto integra dotaciones deportivas que serían compartidas por los usuarios y los vecinos que residen en el entorno.

El Centro de Atención Humanitaria responde al incremento del número de solicitantes de asilo, que en España se ha multiplicado por veinte en los últimos seis años. Según los datos aportados por el alcalde socialista, actualmente constan en el país 9.400 personas con órdenes de protección internacional mientras que los cuatro centros de acogida del Ministerio ofrecen 400 plazas, de modo que los otros 9.000 están atendidos por organizaciones no gubernamentales.

La mayoría de los migrantes solicitantes de asilo llegan a Madrid, pero solicitan acogida en las distintas Comunidades Autónomas.

Ahora, el Gobierno de España ha puesto en marcha un proyecto para reorganizar el sistema de acogida del país desde el punto de vista territorial, que contará con fondos europeos y que prevé la construcción de diez nuevas instalaciones. Una de ellas será la de Valladolid y Óscar Puente ha apuntado que ya se han definido proyectos similares en Soria, Albacete y Azuqueca de Henares (Guadalajara).

PARCELA PARA USO COLECTIVO SOCIAL

La parcela ofrecida por el Ayuntamiento de Valladolid al Ministerio está ubicada en la calle Dulzaina, número 18, frente al Hospital Río Hortega. La parcela, con una superficie de 10.381 metros cuadrados, 20.800 metros cuadrados de edificabilidad y ubicada en el Plan Parcial Canterac está destinada a "usos de carácter colectivo o equipamiento territorial".

Según el PGOU, está permitido para el siguiente uso básico colectivo: "Colectivo social y asistencial, que comprende las actividades destinadas a la prestación de servicios, información, orientación y ayuda a la población desprotegida o vulnerable".

El alcalde y Manuel Saravia han explicado que esta parcela se venderá debido a que el proyecto del Gobierno tiene una partida para compra de los suelos, vinculada a fondos europeos, por lo que el Ministerio "impone" que la tiene que comprar.

"De no ser así, cederíamos gratis la parcela", ha apostillado el alcalde, que ha añadido que si la parcela tiene un valor de aproximadamente 5 millones de euros, "seguramente el precio no llegará a la cuarta parte" porque no quieren "hacer negocio con la parcela".

La cantidad que ingresen las arcas municipales, han añadido Saravia y Puente, se destinará a la ampliación del Albergue municipal, un proyecto en el que se trabaja desde hace tiempo.

El Ayuntamiento considera que es un proyecto social y humanitario de vital importancia para resolver un problema que, desgraciadamente, se agrava tras la guerra desencadenada por Rusia en Ucrania, que ha provocado el mayor éxodo de refugiados desde la II Guerra Mundial, aunque ha querido "desvincular" el proyecto del centro de refugiados con el conflicto derivado de la invasión rusa, ya que se destinará a acoger a ciudades procedentes de esta zona y de otras muchas que sufren o sufrirán situaciones en los que los derechos humanos estén riesgo.

La concejal Rafaela Romero ha explicado que el nuevo centro formaría parte de la primera fase de acogida a refugiados, que llegan en condiciones "físicas y psíquicas tocadas", además de que no conocen el idioma, por lo que necesitan un centro "donde se les pueda dar atención integral".

En la segunda fase, después de un tiempo en acogida en las instalaciones (cuentan con espacios habitacionales individuales o para familias) es la formada por los pisos de acogida. Valladolid cuenta actualmente con 188 plazas en distintos pisos además de en las instalaciones de un colegio que gestiona Accem, una de las ONG que trabajan en este sistema.

Por esas plazas han pasado en los últimos años 353 refugiados, de los cuales 103 han sido niños y niñas, con muchos "padres jóvenes". Por eso la edil de Servicios Sociales ha incidido en que se trata de una oportunidad para "esta tierra tan envejecida" si estas personas continúan en la ciudad después de la fase de acogida.