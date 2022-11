Ayuntamiento de Valladolid respaldará las "medidas" de los operadores jurídicos para reclamar la Ciudad de la Justicia

Puente considera que "de aquí a fin de año" debería haber "movimientos" por parte del Ministerio, pero no está "esperanzado"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este jueves, tras reunirse con representantes del sector judicial de la ciudad, que respaldará las "medidas" que puedan tomar éstos para "presionar" al Ministerio con el fin de lograr un avance en el proyecto de la Ciudad de la Justicia.

Así lo ha señalado Puente este jueves tras mantener una reunión con el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza; y los decanos del Colegio de Abogados, Javier Martín; y el Colegio de Procuradores, María del Mar Abril.

El regidor vallisoletano ha explicado que en el encuentro tanto él como el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, han compartido con los representantes de la justicia la información de la que disponen sobre el proyecto que el equipo de Gobierno pretende que se desarrolle en las parcelas del colegio El Salvador, ya de propiedad municipal, y el aparcamiento del antiguo hospital Del Río Hortega, a falta de la firma del convenio de permuta.

Puente ha explicado que ha manifestado a los sectores judiciales el "respaldo" ante las iniciativas que puedan consensuar para "presionar" y buscar que el Ministerio active la operación para disponer de dichas dos parcelas para ejecutar el proyecto de unificación de las sedes judiciales.

Puente ha precisado que los colectivos de la Justicia "quieren hablar entre otros con Fiscalía" y "a partir de ahí" respaldarán las iniciativas que tomen, entre las que ha apuntado que pueden estar "medidas de presión" o solicitar reuniones con el Ministerio de Justicia.

Puente ha recordado que el pasado martes se aprobó por unanimidad en el Pleno municipal una moción con tres puntos "de un tenor literal muy claro" en los que se reclama la firma de un protocolo o convenio con el Ministerio para fijar un plazo máximo para comenzar el desarrollo del proyecto, una modificación presupuestaria y una "solución clara negro sobre blanco con unos compromisos".

SE TRASLADARÁ LA RECLAMACIÓN A LA MINISTRA DE JUSTICIA

El alcalde ha añadido que esa resolución aprobada se hará llegar a la ministra, al tiempo que ha apuntado que él mantiene "contactos" y ha recalcado que "de aquí a fin de año" debería haber "movimientos" por parte del Ministerio, "por lo menos la voluntad manifestada de proceder a la firma del protocolo o el convenio".

En este sentido, ya que en la moción se recogió la reclamación de un protocolo, Puente ha apuntado que el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento ha asegurado en la reunión celebrada este jueves que "en dos o tres meses" daría tiempo a elaborar y firmar un convenio.

En cualquier caso, Puente ha reiterado que personalmente no está "esperanzado" con que el proyecto se ponga en marcha ya que la situación actual se da "después de siete años" de trabajo del equipo de Gobierno.

"Si hubiera voluntad real de llevar a cabo la Ciudad de la Justicia no estaríamos en esta situación. Era tan fácil como haber puesto el dinero que costara el proyecto", ha recalcado.

De hecho, ha incidido en que le parece "una excusa" que la ministra, Pilar Llop, aludiera a que las parcelas no estaban todavía cedidas al Ministerio para no iniciar la tramitación del proyecto. Así, ha puesto ejemplos de proyectos de organismos estatales que se han ejecutado en la ciudad sin que los suelos fueran de su titularidad, como el complejo de Talleres que según ha revelado "todavía no está cedido a Renfe" pero lleva años en funcionamiento.

Por otro lado, el regidor ha incidido en que "nunca ha habido discrepancias" entre el equipo de Gobierno y el sector judicial sobre que la plaza de San Pablo es "la mejor ubicación posible" para el proyecto de la Ciudad de la Justicia.

"Si hay voluntad, no hay obstáculo para proceder", ha recalcado el alcalde, que ha concluido con un el dicho tradicional "hechos son amores y no buenas razones".