El Ayuntamiento de Valladolid mantiene la duda sobre la cesión definitiva de la parcela para el Centro de Refugiados

El concejal de Urbanismo reconoce que hay "confusión" en torno al tema y recalca que no harán nada en contra de la opinión de los vecinos

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha asegurado este lunes que después de la reunión informativa que ha convocado el Ministerio de Inclusión para explicar el proyecto del centro de acogida de refugiados en el barrio de Las Delicias y de conocer la opinión de los vecinos tras ello, el Consistorio decidirá si continúa con el proceso de cesión de la parcela para la construcción del proyecto.

El edil del PP ha explicado la situación de este proyecto, sobre el que recuerda que el anterior equipo de Gobierno firmó un "memorando" de cesión de la parcela situada en la calle Dulzaina y una cesión "en precario" para que se pudiera acceder al solar para practicar las pruebas necesarias, pero recuerda que la cesión no es firme y hay un plazo de un año todavía para cerrar el acuerdo con el Ministerio.

En ese punto el concejal considera que el actual equipo de Gobierno tiene en su mano la decisión sobre la cesión de la parcela, pero ha subrayado que el Ayuntamiento no tomará "decisiones en contra de todos los vecinos", al tiempo que ha interpretado que "la mayoría de los vecinos tiene una visión contraria" al proyecto.

La Asociación de Vecinos Barrio Delicias y la Federación de Vecinos Conde Ansúrez --una de las dos agrupaciones de asociaciones vecinales que existen en la ciudad-- han mostrado su oposición al proyecto y de hecho la primera de ella ha animado a los vecinos de Delicias a acudir este lunes, a las 19.00 horas, a la reunión informativa que convoca el Ministerio para "hacer fuerza" y que no se construya dicho centro.

Zarandona reconoce que "hay mucha confusión" con respecto a lo que supone el proyecto, algo de lo que en parte ha responsabilizado a la anterior corporación municipal formada por el PSOE y VTLP porque considera que "lo hicieron mal, sin participación".

En opinión del concejal del PP a los vecinos "no se les escuchó, no se les dio audiencia" y defiende que en "un tema sensible todo el mundo tiene que hablar y opinar", por lo que ellos "lo primero" que han hecho, asevera, ha sido escuchar a los vecinos.

También ha defendido el derecho de los ciudadanos a "escuchar a todas las partes" y las "diversas opiniones", porque "no puede ser un diálogo solo para unos".

Por ello, ha explicado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Ministerio un espacio del Centro Cívico Delicias para que informe a los vecinos sobre el funcionamiento de una instalación de este tipo y que puedan "acudir a escuchar" y a presentar el proyecto técnico, que ya se encuentra elaborado porque, ha apostillado Zarandona, el Ministerio "ha ido muy rápido".

SI HUBIERA SEGUIDO EL ANTERIOR GOBIERNO "LAS MÁQUINAS ESTARÍAN ALLÍ"

Así, ha enfatizado que si el equipo de Gobierno anterior hubiera seguido al frente del Ayuntamiento "las máquinas estarían ya trabajando para levantar este proyecto" pero el nuevo equipo de Gobierno ha decidido "someterlo a las partes" y "sobre todo que las gentes entiendan de lo que se trata".

"La opinión que se derive después de haber sido informados se tendrá en cuenta y el Ayuntamiento decidirá, porque en este momento no hay ninguna decisión firme", ha reiterado, a lo que después añadido que será una determinación "política" pero en la que la opinión vecinal será "una parte importante".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El edil del PP ha mostrado su confianza en que los vecinos que se oponen al proyecto "reflexionen" porque de lo contrario si la opinión vecinal mayoritaria sigue siendo contraria al centro de refugiados entiende teme que en otras zonas de la ciudad la opinión sea similar, por lo que entiende que la alternativa sería que el proyecto no se lleve a cabo finalmente en Valladolid.

De hecho, ha apuntado que por el momento el Ayuntamiento no ha pensado en otra parcela alternativa a la situada en las cercanías del hospital Del Río Hortega.

El concejal ha explicado que recientemente ha visitado con el Ministerio un Centro de refugiados en Vallecas, en Madrid, para ver de primera mano su funcionamiento y ha precisado que se trata de instalaciones para personas extranjeras que solicitan asilo por que su vida está en riesgo en sus países de origen.

"NO ES UN CENTRO QUE ACOGE A LOS QUE VIENEN A LAS PLAYAS"

El Gobierno de España concede el estatus de asilado o refugiado, y esas personas, "de muchas diferentes procedencias y capacidades profesionales", se pueden alojar temporalmente en centros como el que se proyecta en Valladolid y que, como ha defendido, "no es un centro donde se acoge a los que vienen a las playas de manera desesperada".

En cualquier caso, Ignacio Zarandona ha señalado que el Ayuntamiento no tardará en tomar la decisión, ya que considera que tiene que ser un trámite "de cierta urgencia".