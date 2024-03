El Ayuntamiento de Valladolid emplea un vehículo para esparcir sal y con quitanieves en zonas con pendiente

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado, ha explicado este viernes que ante la nevada que ha caído a primera hora de la mañana ha puesto en servicio un vehículo con esparcidor de sal y cuchilla quitanieves para asegurar los accesos en zonas con pendiente.

Así lo ha señalado Cuadrado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que asegura que esta mañana "no se había recibido ningún tipo de alerta" en el Ayuntamiento sobre la previsión del episodio de nevada, lo que entiende que se debe a "la situación de altitud de la ciudad".

Cuando ha comenzado a intensificarse la nevada, a partir de las 8.00 horas, se ha procedido a retirar del servicio a todas las máquinas barredoras así como cinco vehículos hidrolimpiadores que estaban en la calle.

Además, el Servicio de Limpieza ha puesto en servicio un vehículo de caja abierta con esparcidor de sal y cuchilla quitanieves, que ha realizado trabajos en los accesos a ParqueSol, el Barrio de las Flores y las rampas de acceso al Hospital Clínico Universitario.

Igualmente, se ha puesto en prevención otros cinco vehículos y a todos los operarios de limpieza de vía público, si bien no ha sido necesario su "concurso" ya que a las pocas horas ha cesado el episodio de nieve, que "no llegará a cuajar salvo en zonas no urbanizadas".