El Ayuntamiento sustituirá el sistema de recogida neumática en la zona norte

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, sustituirá el sistema de recogida neumática en la zona norte, concretamente en Pino Montano y San Diego, para acabar con los problemas que soportan vecinos y comercios.

Así, la delegada de limpieza, Evelia Rincón, ha explicado que se ha realizado una "profunda" evaluación de la situación en la que se ha encontrado la recogida neumática de residuos urbanos. "Este sistema exige el mantenimiento de más de 830 buzones en la vía pública, divididos en fracción resto y envases ligeros, y 24.000 metros de tubería subterránea y por las que circulan la basura, mediante flujos de aire, hasta las tres centrales de recogida, desde 2001", ha añadido, según refleja el Ayuntamiento en una nota de prensa.

"Las constantes averías, atascos y la abrasión acelerada de las tuberías, incrementan significativamente los costes de mantenimiento y provocan continuos abandonos de basura, suciedad y malos olores", ha detallado Rincón. Además, el tamaño de los buzones y las tuberías de transporte, limitan sustancialmente el tamaño de los residuos a depositar.

Por todo ello, el servicio de limpieza viaria de Lipasam recoge a diario una cantidad aproximada de 5.000 kg. de residuos del suelo, lo que supone más de 1.800.000 kilogramos al año. "Esta situación provoca que los vecinos que han formado parte de este estudio suspendan este sistema (4,8 puntos), alegando fallos del modelo, escasa fiabilidad y falta de capacidad de los buzones de vertido, dando lugar a casi 1.000 reclamaciones desde enero de 2022 hasta hoy, y el malestar y descontento de los más de 45.000 vecinos de la zona", ha indicado la delegada de limpieza.

Por ello, se ha decidido homogeneizar el modelo e implantar el generalizado en el resto de la ciudad, concretamente la recogida de residuos mediante carga lateral, ha manifestado Rincón. Para ello, se realizará una inversión de 1,5 millones de euros en la implantación de 750 nuevos contenedores de los diferentes tipos de residuos y dos camiones de recogida adicionales. Los contenedores estarán ubicados a una distancia media del ciudadano similar al de otras zonas de la ciudad.

La delegada ha destacado que "a partir de ahora se inicia un proceso de reuniones y consulta a asociaciones de vecinos de la zona, residentes y comerciantes, con el objetivo de informarles de la implantación del nuevo modelo de recogida y de la ubicación de los nuevos contenedores".

Del mismo modo, la delegada ha detallado que "los costes de instalación, explotación y mantenimiento del servicio pasarán de los más de 2,7 millones de euros anuales a 850.000 euros, gracias a este cambio de modelo". Cabe destacar que, solo las averías y reparaciones, desde el año 2010 hasta hoy, han supuesto un coste cercano a los 8 millones de euros, concretamente en contratos externos de mantenimiento.

En esta cuestión, cabe recordar que el sistema de recogida neumática ya se clausuró definitivamente en 2020 en la zona centro de la ciudad, por motivos similares a los de la zona norte de la ciudad.

Respecto a los buzones del interior de las viviendas de Pino II seguirán contando con la recogida neumática. Concretamente se trata de 177 buzones, más nuevos que los existentes en la vía pública, con un menor número de incidencias por averías y cuya instalación repercutió en el precio de las viviendas. Además, la central neumática de la zona seguirá activa parcialmente para garantizar el servicio y su correcto funcionamiento.

DESCONTENTO CIUDADANO

El Ayuntamiento destaca que desde enero de 2022 hasta hoy, se han generado cerca de 1.000 incidencias relacionadas con la recogida neumática a través de los diferentes canales de comunicación ciudadana.

En este sentido, señalan que las principales quejas al sistema se producen como consecuencia de averías de éste, por buzones llenos pendientes de ser vaciados y en periodos de mantenimiento en los que el sistema esté fuera de servicio. En cualquier caso, y dado que el ciudadano es ajeno a estas distintas circunstancias, su percepción es que el buzón no está operativo. Además, otros motivos de queja son suciedad o residuos juntos a los buzones y olores emitidos por las centrales.

Según la última encuesta presencial, realizada a finales del pasado mes de noviembre en la zona, a 600 personas de la zona de influencia, los ciudadanos suspenden con un 4,84 el sistema de recogida neumática. De la misma se ha desprendido que han obtenido los vecinos de Pino Montano son los más críticos y suspenden el sistema con un 4,35; los encuestados suspenden el funcionamiento del sistema con un 4,78, y nuevamente los vecinos de Pino Montano son los más críticos con el sistema otorgándole un 4,25; el 64,07% de los encuestados afirma encontrarse el sistema averiado frecuentemente, cifra que en Pino Montano aumenta hasta el 68.42%.

De igual forma, un 56,49% afirma encontrar el sistema fuera de servicio más de dos veces por semana, y un 25% de los vecinos de Pino Montano se encuentra el servicio fuera de servicio a diario. Un 39.19% de los encuestados afirma que los buzones no tienen capacidad para sus residuos, y, finalmente, un 34,84% dice que el sistema de recogida neumática no es fiable, de hecho, el 8,34% optaría por eliminarlo y solo el 0,61% no encuentra ningún problema con el sistema.