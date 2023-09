Ayuntamiento y Subdelegación condenan el último crimen machista y destacan la unidad de las administraciones

El minuto de silencio realizado en las puertas del consistorio ha contado con la presencia de familiares de la víctima

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, han condenado hoy el último crimen machista ocurrido en la capital de La Plana -en el que un hombre de 52 años asesinó presuntamente a su mujer, de 54 años, en una vivienda de la ciudad y posteriormente se suicidó- y han destacado la unión de las administraciones para acabar con esta "lacra de la sociedad".

Así se han expresado ambas durante el minuto de silencio que se ha celebrado en las puertas del Ayuntamiento de Castelló para condenar los dos últimos casos de violencia de género en la Comunitat Valenciana.

Carrasco ha expresado su "más absoluta repulsa y enérgica condena" al crimen "abominable" que se ha cometido en la ciudad, y ha agradecido la presencia de la subdelegada "como muestra de unidad de todas las administraciones". "Hemos estado coordinadas desde el primer momento", ha dicho. También ha hecho un llamamiento como sociedad "porque las víctimas van en aumento, y ya hay 46 mujeres muertas a manos de sus parejas, cinco de ellas en la Comunitat".

"Estamos poniendo desde las administraciones todos los medios, pero a la vista está que no es suficiente y cuando la Justicia tiene que actuar, por desgracia, llega tarde. Solo podemos combatir esta lacra de la sociedad con prevención, unidad, coordinación y con educación en valores y en igualdad", ha subrayado la alcaldesa.

"Como bien nos decían los familiares de la víctima, que han estado aquí, hay que hacer un llamamiento a todas esas mujeres que sientan una situación de riesgo para que denuncien porque, si no, la Justicia no puede protegerlas, y los ciudadanos deben concienciarse y no mirar hacia otro lado, y cuando sepan que hay una situación de riesgo en una casa lo pongan en conocimiento de la Justicia y de la Policía", ha añadido.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha apuntado que es "muy importante" que la sociedad vea que todas las administraciones están juntas. "No podemos dejar de condenar estos crímenes de violencia de género", ha dicho. "Es importante saber que a las mujeres nos matan por ser mujeres, con lo que cada persona que conozca una situación de riesgo tiene que llamar para que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan proteger a las mujeres", ha señalado.

"La sociedad tiene que colaborar, pues es una cuestión en la que toda la sociedad debe implicarse, y la educación es importantisima en los colegios y en las casas, pues hay programas establecidos para que la gente joven crezca conociendo este problema", ha concluido Ten.