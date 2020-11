El Ayuntamiento de San Sebastián coloca la placa en memoria del sargento de Policía Miguel Francisco Martín González

El Ayuntamiento de San Sebastián ha colocado este sábado una placa en memoria del sargento de la Policía Armada Miguel Francisco Martín González, víctima de un atentado perpetrado por ETA en 1978. Se trata de la octava placa que el Consistorio donostiarra ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada desde la pasada legislatura para dar visibilidad en el espacio público a las personas víctimas de las distintas violencias.

El acto ha tenido lugar en la entrada del Paseo de los Olmos del barrio de Bidebieta, y ha consistido, como en otras ocasiones, en un sencillo homenaje de reconocimiento, con una ofrenda floral, en el que han participado tanto el alcalde, Eneko Goia, como representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento.

Goia ha afirmado que la colocación de esta placa "es un paso más en el camino de preservar la memoria, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación moral y la dignificación de las víctimas del terrorismo y la violencia" en la capital guipuzcoana, que "perdieron la vida de forma injusta".

El regidor donostiarra ha explicado que la placa se coloca por "expreso deseo" de la familia, aunque la misma no ha podido estar presente en el acto porque, según ha explicado, "la viuda es muy mayor y vive lejos de aquí". "Pero ella manifestó la voluntad de que se colocara y la AVT le representara en este acto y así ha sido", ha apuntado.

En esa línea, Goia ha señalado que se ha completado "otro paso más" y ha afirmado que seguirán "haciéndolo en los próximos meses, no sin dificultad" porque "la coyuntura actual a veces no facilita la realización de estas cosas". "Cuando hay gente que tiene que venir de fuera, no es el mejor contexto, pero seguiremos gestionando dentro de esa dificultad esta iniciativa", ha dicho.

Miguel Francisco Martín González, de 41 años, falleció como consecuencia de un atentado cometido con arma de fuego el 27 de junio de 1978. El vehículo de la Policía Armada en el que patrullaba junto con otros tres compañeros, que resultaron heridos en el atentado, fue tiroteado a la entrada al Paseo de los Olmos.

PLACAS

Hasta el momento, se han colocado placas en los lugares en los que fueron asesinados Juan María Araluce, José María Elícegui Díez, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sanz Flores, Alfredo García González, Gregorio Ordóñez -asesinados todos ellos por ETA-, y Begoña Urroz Ibarrola -asesinada por el DRIL-.

Además, durante la pasada legislatura se colocaron sendas placas en la sede de Dbus en recuerdo de Mikel Zabalza y de Angel Portugal, chóferes de la Compañía del Tranvía, y se recordó a Alfonso Morcillo, sargento de la Guardia Municipal asesinado por ETA, y a Tomás Alba, concejal del Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por el Batallón Vasco Español, en dos actos que tuvieron lugar en el Ayuntamiento.