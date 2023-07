El Ayuntamiento de San Juan anuncia que la residencia municipal en Matalascañas no abrirá este verano

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha confirmado este martes que las instalaciones municipales en la playa de Matalascañas, en Huelva, no abrirán este verano al no haberse licitado el servicio y "no haber tiempo" ya para poder iniciar el proceso "siguiendo los principios legales de la Contratación del Sector Público". La delegación de Participación Ciudadana está diseñando un programa "alternativo" de ocio para este verano que consistirá en viajes semanales gratuitos a la playa "cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días".

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que, tras la visita a este equipamiento, responsables municipales comprobaron el estado actual de estas instalaciones, objeto de una reforma integral el año pasado. Salvo "pequeños arreglos", el chalet se encuentra en "un estado óptimo", pero "no cuenta con una empresa adjudicataria que se haga cargo de su puesta en servicio, de tal forma que al no haberse iniciado su licitación a tiempo, no existe empresa que se haga cargo de su gestión y resulta imposible ofrecer hospedaje, ambigú ni servicio de limpieza durante este verano".

"Esta situación hace inviable la apertura al público de esta residencia", ha concluido el gobierno municipal. Desde la delegación de Participación Ciudadana se detalla igualmente que el ascensor de las instalaciones se encuentra "fuera de servicio y sin contrato con ninguna empresa encargada de su reparación y mantenimiento"; y los extintores, "aunque no son obligatorios, pero sí recomendables, no disponen de certificación y su actual colocación no cumple la normativa vigente".

Por todo ello, el Ayuntamiento ha decidido crear un grupo de trabajo conformado por técnicas y responsables políticos de diferentes áreas como Bienestar Social, Mayores, Juventud y Participación Ciudadana que ya ha empezado a trabajar para garantizar la puesta en funcionamiento del chalet con "un servicio más amplio, de más meses de duración y más abierto a la ciudadanía, cumpliendo todos los requisitos necesarios para su apertura".