El Ayuntamiento revisa las obras proyectadas para su modificación y lamenta no poder parar la de La Orden

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha señalado este viernes que el Ayuntamiento está revisando proyectos de las obras que tenía en marcha la anterior corporación del PSOE, toda vez que ha señalado que cree que "todas van a poder ser modificadas", a "excepción" de la del barrio de La Orden, lo que para ella es "un chasco" al considerar que está "muy mal hecha".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante la presentación de la Junta en Huelva del código NaviLens para las personas con dificultad visual grave y dónde Miranda ha subrayado que este primer mes de mandato "está siendo de trabajo muy intenso", con "muchísimas horas", porque "tenemos que hacer gestión, porque para eso nos han elegido los ciudadanos".

Con respecto a la obra de La Orden, la alcaldesa ha señalado que se han hecho "con problemas" porque "los vecinos no las querían", pero que "no tiene solución porque ya está prácticamente terminada" y "además está sujeta a una subvención de la Comunidad Económica Europea y no tiene solución", por lo que ha subrayado que personalmente ha sido "un gran chasco".

"Creo que es una obra muy mal hecha, pero afortunadamente en otras muchas hemos podido parar las circunstancias que había y ya nos hemos reunido con los vecinos de la Plaza de San Pedro y estamos de acuerdo. También nos hemos reunido con algunos de los vecinos de La Merced y también estamos trabajando para hacer una modificación en torno a eso, y estamos trabajando por cada una de las obras", ha reseñado.

Asimismo, ha explicado que "todos los días" tiene "peticiones de ciudadanos" porque "se han prometido muchas cosas que ni estaban iniciadas con papeles, muchas subvenciones, especialmente, que no estaban documentadas", por lo que ha destacado que "hay que trabajar muy fuerte y ver las cosas con mucho detenimiento", porque hay "muchas cosas que pensamos que no estaban bien gestionadas".

"Y después en cuanto a gasto, nos hemos encontrado con un ayuntamiento en el que se ha gastado mucho dinero en las últimas semanas, ocho millones de euros de remanente más la licencia de Fertiberia íntegra, por lo cual es verdad que satisfecho con lo que nos hemos encontrado, no estamos. Pero estamos para trabajar y estoy convencida de que trabajando mucho vamos a meter todo por el carril del orden", ha afirmado.

Por otra parte, Miranda ha querido "agradecer" a los funcionarios municipales "el trato y el trabajo" porque "son grandísimos profesionales" y los conocía de su época como teniente de alcalde con Pedro Rodríguez, por lo que es "consciente de lo grandes personas que son y de los grandes profesionales", de forma que se ha mostrado "convencida" de que con "esfuerzo y haciendo las cosas bien" se va a poner a Huelva "en el sitio que se merece".

"Porque, además, esta va a ser la legislatura del consenso, del diálogo, de la coordinación con las administraciones porque el Ayuntamiento solo uno puede. Necesita la Junta, necesita el Puerto, necesita la Diputación, necesita todo el mundo y Juntos vamos a poner a Huelva en el sitio que se merece. Tenemos que ir todos de la mano".

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que trabajarán para la simplificación administrativa y la digitalización", porque "necesitamos que los empresarios confíen en nosotros, necesitamos bajar impuestos. Vamos a conseguir que los inversores vengan a vuelva a invertir".