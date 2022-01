El Ayuntamiento repara la mota de Torre Urzáiz en el barrio rural de Movera

El dispositivo municipal de emergencias no considera necesario hacerr desalojos pero sí informar a vecinos y propietarios sobre la crecida

El operativo del Ayuntamiento de Zaragoza trabaja desde este lunes en la reparación de la mota de Torre Urzáiz, en el barrio rural de Movera, ante la crecida ordinaria del río Ebro, cuya punta llegará a la capital aragonesa este miércoles, con un caudal previsto de entre 1.350 y 1.600 metros cúbicos por segundo.

El Consistorio señalizará las zonas más cercanas al cauce en el Parque del Agua y en la ribera del Ebro para evitar que los ciudadanos se acerquen a las áreas inundables.

El concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, ha declarado a los medios de comunicación que con el caudal previsto, "probablemente no haría falta activar el plan de emergencia, pero las motas no están reparadas en su totalidad, lo que nos ha hecho tomar la previsión de activarlo". El Ayuntamiento trabajará "para defender los barrios y la ciudad" donde no llegue la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Ha comentado que la Policía Local está avisando a los vecinos, ganaderos y propietarios de perreras del entorno de Torre Urzáiz, en Movera, y Doña Sancha, en Juslibol, para que "tengan la previsión adecuada" y todos los servicios municipales "están implicados e intentando que no haya ninguna afección".

Mendoza ha recalcado que el Ayuntamiento no ha dado ninguna orden de desalojo al considerar que no es necesario con el caudal previsto del río Ebro, pero sí han avisado "para que cada cual tome las medidas más adecuadas".

El dispositivo de emergencias del Ayuntamiento de Zaragoza se ha reunido este martes para valorar las posibles afecciones que puede ocasionar en la ciudad la crecida ordinaria y concretar las actuaciones a realizar, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El Consistorio, que ha activado este lunes el Plan Municipal de Emergencias en fase 1 de alerta, trabaja con antelación para minimizar los riesgos teniendo en cuenta que tan sólo ha transcurrido un mes de la anterior avenida extraordinaria, que pasó por la ciudad con 2.200 metros cúbicos por segundo.

Como consecuencia, el terreno inundado está todavía húmedo, lo que ha impedido que en este tiempo se hayan podido reparar completamente todas las protecciones dañadas.

En el encuentro celebrado este martes, en el que han participado los servicios municipales implicados en una emergencia, la CHE ha informado al Ayuntamiento de que en el término municipal están trabajando desde ayer en cuatro puntos: la mota de La Almozara, en el puente de la autopista A2, en Galandiez y en Monzalbarba a la altura de Pontoneros. A lo largo de este martes revisarán también la mota de Utebo, que protege la urbanización de Torre Mejana y la residencia de Monzalbarba.

El operativo de emergencia volverá a reunirse con la CHE este miércoles a primera hora para valorar la situación con una previsión del caudal más ajustada.