El Ayuntamiento reconoce un "problema serio" de los cortes de luz y recuerda a la empresa su "responsabilidad"

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha reconocido este miércoles que los cortes de luz que se suceden en "muchos barrios" de la ciudad son un "problema serio" y ha recordado que "no podemos obviar que quien tiene la responsabilidad es la suministradora". "La mayoría de los ciudadanos cumplen y no pueden estar con estas derivas", ha apuntado Flores, que ha aclarado, no obstante, que hay "razones" también por parte de la empresa que explican estos fallos constantes en el suministro, como son los enganches ilegales y el efecto sobre la red de los cultivos ilegales de marihuana que proliferan en barrios de la periferia.

"Los consumidores no pueden estar con estas derivas. No pueden sufrir las consecuencias de eso", ha señalado el delegado tras presentar en rueda de prensa los acuerdos alcanzados en el consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Flores ha remarcado que "la mayoría de los consumidores cumplen y a esos consumidores, como ciudadanos, hay que asegurarles el suministro".

En esta línea, el Ayuntamiento ha insistido en que la red de estos barrios afectados demanda "una renovación", ya que las potencias que se necesitan ahora "no son las de hace 50 años", ya que estas viviendas tienen ahora en su mayoría aires acondicionados para combatir las altas temperaturas. "Hemos trasladado a la empresa nuestra máxima preocupación", ha manifestado Flores, que ha recordado, igualmente, que el Ayuntamiento "colabora" con la compañía suministradora.

En esa colaboración se enmarca, de hecho, el acuerdo de cesión de doce espacios municipales en la calle para que la empresa instale centros de transformación para dar una solución a las zonas que sufren cortes de luz. El Ayuntamiento ha subrayado que se está trabajando con la "máxima celeridad" para que esos centros logren que "esas incidencias dejen de ser una realidad no de inmediato este verano", ya que todavía "hay que hacer esas obras", pero sí para que "no se vuelvan a dar" lo antes posible.