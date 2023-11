El Ayuntamiento reclama a Adif inversiones para modernizar la estación

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Mieres ha informado este sábado de que reclamará a Adif inversiones para modernizar la estación de la localidad.

En nota de prensa, desde el Consistorio lamentan que la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, "siga sin comprometer las inversiones que necesita la estación de Mieres para dar un servicio de calidad".

"Hoy hace varias declaraciones públicas y se confirma que Mieres no existe para Adif. Llevamos años exigiendo inversiones y actuaciones porque no podemos seguir con una estación de tercera, que no cumple con las condiciones que requiere un equipamiento público de estas características y con el volumen de personas que utilizan el tren a diario. Es evidente que se incumplen los estándares de calidad básicos y que, desde luego, no es la estación que necesitamos para llegada del AVE", dicen desde el ejecutivo local.

Además, remarcan que "en los últimos años, el Gobierno de Mieres solicitó en numerosas ocasiones a ADIF una mejora integral de la estación, adecuándola al servicio que presta y garantizando su modernización".

Así, emplazan a Domínguez "a poner sobre la mesa un calendario de actuaciones y presupuestos detallados para poner fin al abandono que sufrimos por parte de ADIF".

"La presidenta de Adif tiene que ponerse las pilas, no puede seguir sometiendo a Mieres a esta discriminación. El abandono alcanza dimensiones intolerables: llevamos 13 años esperando por el nuevo aparcamiento comprometido", concluyen desde el gobierno de Mieres.