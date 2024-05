El Ayuntamiento no puede estabilizar las trabajadoras de 0 a 3 al no ser un servicio de competencia municipal

El Ayuntamiento de Mieres ha informado este miércoles que no puede incluir a las trabajadoras de la Escuela de 0 a 3 años en el proceso de estabilización porque no se trata de competencias municipales. Es decir, no son puestos estructurales, que es el requisito que fija la normativa estatal que regula el proceso de estabilización.

Destacan desde el consistorio que las Escuelas de 0 a 3 años son competencia exclusiva del Principado de Asturias y, por tanto, el Ayuntamiento de Mieres no tenía margen legal para incluir a estas trabajadoras en el proceso de estabilización.

Así lo han ratificado dos sentencias judiciales, la última del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que hace unas semanas volvió a rechazar el recurso presentado contra esta decisión del Ayuntamiento.

El TSJA ratifica en este fallo que las Escuelas de 0 a 3 años son competencia autonómica y, en consecuencia, no son puestos estructurales del Ayuntamiento por lo que no pueden acogerse al proceso de estabilización.

El Gobierno local comprende las aspiraciones de este colectivo de trabajadoras, pero, como ha informado en reiteradas ocasiones recuerda que "no había margen legal para poder incluirlas en el proceso de estabilización laboral". "La ley es clara y el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplirla", indican.