El Ayuntamiento prevé un aumento de ingresos en 2024 por multas con las nuevas aplicaciones

El Ayuntamiento de Oviedo prevé un aumento "sensible" de los ingresos por multas en 2024, gracias a la mejora en aplicaciones informáticas prevista y el uso de las nuevas PDA a disposición de los agentes, hasta alcanzar como mínimo los 4,5 millones de euros.

Según el informe de previsión de ingresos de la Policía Local para este año, el área de Seguridad Ciudadana calcula unas cifras "sensiblemente superiores" de ingresos respecto a los de 2023, año en el que además se produjo una "ligera reducción" en la recaudación por sanciones respecto a 2022. En declaraciones a Europa Press, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, lo atribuye a una reducción del uso del vehículo particular y a que "el civismo impera en mayor grado".

El área dirigida por José Ramón Prado ha reconocido "una serie de incidencias" en la aplicación informática encargada de la gestión de las sanciones en periodo o vía ejecutiva en 2023, que ha supuesto "una ligera ralentización" en la tramitación de las mismas. Al respecto, el concejal de Seguridad Ciudadana ha explicado que los problemas en las aplicaciones, criticados en el anterior mandato por el Grupo Municipal Socialista, ya están "encauzados" y el sistema funciona "dentro de la normalidad".

Así las cosas, Prado ha indicado que "no va a quedar ninguna multa por cobrar". "Es una garantía", ha agregado, remarcando que "las arcas municipales no se van a resentir" por prescripciones de sanciones. El intendente de la Policía Local, Fernando Corzo, ha apuntado al respecto que "no hay riesgo" de que las multas impuestas en 2023 prescriban, ya que la Policía tiene cuatro años para requerir el pago las sanciones que han pasado a la vía ejecutiva --las que no se han pagado en el periodo voluntario--.

El nuevo sistema de gestión de multas comenzó a operar a finales de 2022, y desde entonces se encuentra en "periodo de implantación". Su puesta en marcha, ha agregado Corzo, conlleva una serie de "reajustes" que hace que las estimaciones de ingresos se efectúen a la baja, con lo que la Policía Local prevé que los ingresos en 2024 puedan ser "sensiblemente superiores" a los estimados inicialmente.

En 2023 se interpusieron 37.500 multas entre sanciones puestas directamente por la Policía Local, alcoholemias, fotorrojo y radares. De ellas, más de 5.000 van a la vía ejecutiva. Se suman las 4.000 que quedan pendientes de cobro de 2022.

El informe indica que para 2024 se ha tenido en consideración en la estimación de los ingresos, tanto la ejecución en el presente ejercicio, así como la implantación y mejora de las aplicaciones informáticas --WinGT y Vinfopol--.

Con esta última se digitalizarán los servicios de la Policía Local del Municipio, mejorando por medio de las nuevas PDA a disposición de los Agentes el sistema de imposición de sanciones, trayendo "un previsible aumento de la recaudación".