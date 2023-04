El Ayuntamiento plantea a Penyarroja un acuerdo que retira el recurso sobre el traslado de edificabilidad

El Ayuntamiento de València ha decidido plantear a los vecinos de Penyarroja un acuerdo para resolver fuera de los tribunales el conflicto que ambas partes mantienen por el traslado de la edificabilidad prevista en Tabacalera a suelo público de ese barrio de la ciudad.

La propuesta recoge la decisión del consistorio de desistir del recurso de la administración municipal contra el auto judicial que anula el traslado de esa edificabilidad a Penyarroja a partir de lo defendido por los vecinos en los tribunales para que así fuera.

El pacto propuesto por el Ayuntamiento llegará este viernes a la Comisión de Urbanismo del consistorio para ser ratificado, según han indicado a Europa Press fuentes municipales, que han señalado que desde esta administración ya se había expresado con anterioridad su voluntad de desistir finalmente del mencionado recurso, que fue "impugnado, en tiempo y forma, por las representaciones procesales de la Generalitat y el Ayuntamiento" y que se encuentra pendiente "de resolución".

El texto del acuerdo planteado por el consistorio, desde la unidad de Planeamiento dependiente de la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana y consultado por Europa Press, recoge que en ese contexto las partes tienen disposición "para formalizar entre ellas acuerdo transaccional", una opción que "conllevaría el desistimiento de todos los recursos de reposición interpuestos contra el auto citado y su firmeza derivada del desistimiento".

De este modo, como señala el mismo documento, tanto las partes demandantes como el letrado del Ayuntamiento han solicitado al Tribunal Superior de Justicia "la suspensión del curso de las actuaciones procesales", en concreto, del recurso del consistorio contra el auto que rechazaba trasladar la edificabilidad y del recurso vecinal contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) referida a la permuta por los suelos de Tabacalera.

Se cuenta con informe de la Asesoría Jurídica Municipal favorable al borrador del acuerdo transaccional, en cuya redacción ha participado prestando conformidad al mismo la Abogacía de la Generalitat. Esta es parte en los procedimientos judiciales ya descritos y en el acuerdo que se adopte.

"FIN A LA CONTROVERSIA"

La propuesta de acuerdo plantea "prestar la conformidad del Ayuntamiento de València al borrador de acuerdo transaccional" y al "desistimiento de todos los recursos de reposición interpuestos contra el auto 261" y facultar a la Alcaldía para que en representación del Ayuntamiento proceda a la firma del acuerdo transaccional, así como para la realización de cuantas actuaciones resulten necesarias para la plena efectividad del mismo.

Igualmente, se contempla notificar el acuerdo a las partes interesadas en los procedimientos judiciales referidos para "conseguir la terminación convencional de los procedimientos contencioso-administrativos referidos anteriormente, de forma que una vez homologado el acuerdo transaccional por el órganojurisdiccional competente se ponga fin a la controversia".

Tras conocerse el acuerdo planteado con tal fin, la vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la "principal prioridad" de la administración local "era dar seguridad jurídica a todas las personas que adquirieron las viviendas de buena fe" a partir de la operación urbanística de Tabacalera.

"MÁS DE 20 MILLONES"

La también portavoz socialista en el consistorio y candidata del PSPV a la Alcaldía ha pedido hacer "una reflexión política sobre la solución final" dada al conflicto por el traslado de la edificabilidad de Tabacalera a Penyarroja.

Así, ha aludido al "daño directo que ha hecho el PP a esta ciudad" y ha asegurado que "el pelotazo urbanístico de los gobiernos del PP", en referencia al acuerdo y permuta de Tabacalera alcanzado en esa época, ha tenido como "resultado más de 20 millones de euros" de compensación a los promotores "de los que tendrá que hacerse cargo el Ayuntamiento".

Gómez ha preguntado a la "candidata del PP" a la Alcaldía y portavoz de la formación en el consistorio, María José Catalá, "si su partido los va a pagar y se va a hacer responsable" del abono de esa cantidad. "¿Van a pagar los más de 20 millones de euros que todos los valencianos y valencianas tenemos que pagar por culpa de su corrupción urbanística, de su pelotazo urbanístico?", ha expuesto. "No hay derecho a que una vez más tengamos que soportar nosotros los desmanes y la corrupción del PP", ha apostillado la titular de urbanismo.

EN LA LISTA DEL PP

Asimismo, ha agregado que le "llama mucho la atención" que quien ha sido presidente de la Asociación de Vecinos Plataforma Vecinal Barrio Penyarroja, José Tárrega, "una de las principales personas que ha hecho daño a este ayuntamiento y que ha sido responsable de que tener que pagar más de 20 millones de euros acompañe" a Catalá "en la lista" electoral del 28M.

"Ya denuncié públicamente que aquí había un supuesto movimiento vecinal que estaba detrás del PP, que lo manejaba y lo dirigía como una marioneta. Lo hemos visto porque uno de los principales portavoces, altavoces, ahora es candidato del PP y forma parte de la lista de Catalá", ha señalado Sandra Gómez.

La representante del PSPV ha considerado "una desvergüenza que el partido que ha sido responsable del pelotazo urbanístico, de que este ayuntamiento tenga que pagar más de 20 millones de euros incorpore a la lista a la persona que no ha ayudado o que ha imposibilitado que este ayuntamiento no tuviera que hacerse cargo de esa gran cuantía". "Me parece una desfachatez. Creo que son unos irresponsable. Se deja entrever que nunca hubo una vocación de llegar a una solución", ha concluido.