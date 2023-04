El Ayuntamiento pedirá a la Junta que Jaén deje de ser la única capital sin Cámara de Comercio e Industria

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaén ha sacado adelante en el pleno que desde el Consistorio se pida a la Junta de Andalucía que Jaén deje de ser la única capital sin Cámara de Comercio e Industria e impulse de nuevo este organismo en Jaén, "una entidad estratégica para el tejido productivo de la ciudad".

El concejal socialista Carlos Alberca, que ha criticado la negativa del PP a esta iniciativa, ha señalado que el Gobierno andaluz no ha liquidado aún la anterior Cámara de Comercio, una tarea "de apenas dos meses en la que llevan años". Para Alberca, se trata de "una propuesta constructiva, porque la Cámara de Comercio nunca debió desaparecer de Jaén".

"Llevamos muchos años sin Cámara de Comercio en la ciudad, que sí tiene sedes en Andújar y en Linares, una institución que se encarga del apoyo y la protección de los intereses de los comercios y las empresas", ha dicho Alberca. Ha defendido que el tejido empresarial de la ciudad necesita de un "importante apoyo institucional" y el Ayuntamiento "esta haciendo un gran esfuerzo, con el apoyo de otras administraciones como la Diputación con sus incentivos para la creación de empleo estable en empresas de tipo tecnológico como Ayesa, NTT, CAF.

Además, ha señalado que se precisa de una apuesta por el tejido comercial de Jaén que "también afronta cambios con la llegada de de nuevas superficies comerciales". Junto a ello, Carlos Alberca ha apuntado que en el horizonte está también la llegada del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que "atraerá un ecosistema de nuevas empresas que necesitan contar con una Cámara de Comercio".

"No es de recibo que el PP que habla de apoyar el comercio y la industria en Jaén no se comprometa a que Jaén cuente con una Cámara de Comercio por no pedírsela a su partido en la Junta; una cosa es predicar y otra repartir trigo", ha dicho Alberca en relación con el voto negativo del PP a esta propuesta.

Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Bonilla, ha señalado que la moción aprobada "vulnera el procedimiento legal" y no tiene en cuenta que la liquidación de la anterior Cámara de Comercio "no compete al presidente de la Junta, Juanma Moreno". Además, ha incidido en que debe ser la iniciativa privada la que impulse al nuevo órgano cameral de Jaén por lo que indicado que el Grupo Popular apoyará la constitución de una nueva Cámara de Comercio "cuando legalmente sea procedente".