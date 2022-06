El Ayuntamiento de Palma empieza a repintar la delimitación de las terrazas en el barrio de Santa Catalina

El área de Participación Ciudadana y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma ha empezado este miércoles a repintar la delimitación de terrazas decretadas en el barrio de Santa Catalina, para hacer más visibles cuáles son los límites permitidos a aquellos establecimientos que tienen autorizada la ocupación de la vía pública.

En una nota de prensa, Cort ha detallado que estas actuaciones, que se realizan en colaboración con el área de Accesibilidad e Infraestructuras, han comenzado por la calle Fábrica y durante los próximos días seguirán por Avenida Argentina y la calle Sant Magí.

El regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, ha destacado que con esta actuación cumplen con el compromiso logrado con los vecinos de Santa Catalina en la última reunión del pacto de la convivencia.

"Creemos que es importante que las delimitaciones sean claras para que la policía pueda actuar ante el posible incumplimiento por parte de los restauradores", ha apuntado.

Así, esta iniciativa "permitirá que los agentes vean con más facilidad el área de la terraza que no puede ser excedida por parte de las restauradores y, por tanto, ver si hay algún tipo de exceso", ha reiterado.

Jarabo también ha explicado que el repintado de las terrazas empezó hace algunas semanas en zonas que "pueden ser conflictivas" y donde ya se había borrado, como es el caso de la zona de Blanquerna o toda la zona centro, que es donde más dificultades hay en cuanto a la señalización que la delimita.

En este sentido, ha señalado que seguirán avanzando las próximas semanas para que toda la ciudad tenga sus terrazas señalizadas y delimitadas.

La regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, ha subrayado por su parte la importancia de delimitar "bien" el espacio de las terrazas para promover el respeto y la ordenación del espacio público, así como la accesibilidad universal.

"Es necesario que todos podamos circular sin encontrar obstáculos en la vía pública ni problemas derivados de incumplimientos", ha manifestado.

Esta medida hará más visible cuál es el límite de la superficie que puede ocuparse por parte de todos los establecimientos que tienen terraza autorizada por el Ayuntamiento y, por tanto, prevé facilitar a la Policía Local el control visual, pudiendo sancionar más fácilmente los incumplimientos de la normativa.

ESTABLECIMIENTOS CON AUTORIZACIÓN

En cuanto a la cifra de establecimientos que disponen de la licencia de ocupación de la vía pública, en la Avenida Argentina se han detectado ocho y en la calle Sant Magí, cinco.

Por su parte, la calle Anníbal y la plaza de la Navegació no tienen ninguna terraza que disponga de licencia, mientras que en calle Fàbrica, incluido en el plan zonal desde 2019, hay actualmente 18 establecimientos con ocupación de la vía pública autorizada.

En esta calle se han detectado cinco establecimientos que no han renovado esta licencia, por lo que no se les repintará la terraza. En la Avenida Argentina también hay otros cinco con ocupación no autorizada.

Aparte de esta delimitación visual, desde el área de Gobierno Interior han recordado a los establecimientos la importancia de exhibir en el cristal de la fachada la autorización de ocupación de la vía pública correspondiente.