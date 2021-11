El Ayuntamiento de Monzón (Huesca) suspende el impuesto de plusvalía

El Ayuntamiento de Monzón ha suspendido la liquidación del impuesto de plusvalía municipal como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declara la nulidad en el método de cálculo de esta figura tributaria, que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

El Consistorio montisonense ha señalado que deja de aplicar este impuesto a la espera de la reforma de su regulación en la Ley de Haciendas Locales, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El Tribunal Constitucional ha determinado que no pueden revisarse las obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la sentencia, 26 de octubre, sean firmes en vía administrativa.

Por tanto, quienes ya no se encuentren en plazo para la presentación de recursos de reposición --un mes desde que recibieron la notificación de la liquidación--, no les será posible recurrir ni solicitar la devolución de las liquidaciones no impugnadas antes de la citada fecha.

El Ayuntamiento de Monzón ya bonificaba al 95 por ciento --máximo permitido legalmente-- este impuesto en el supuesto de transmisión por causa de muerte en favor de descendientes, ascendientes y cónyuges --popularmente como 'herencia'-, constituyendo la mayoría de los casos de devengo del impuesto.

La concejal de Hacienda, Marta Montaner, ha señalado que "tras la noticia de la sentencia del Tribunal Constitucional, hemos suspendido automáticamente la liquidación de las plusvalías municipales en el Ayuntamiento de Monzón, que para nosotros suponía, en los últimos años, una media de ingresos de 200.000 euros anuales".