El Ayuntamiento de Mérida replica a la Junta que no tiene que devolver dinero del María Luisa porque no se ha entregado

El Ayuntamiento de Mérida ha señalado que no tiene que devolver a la Junta de Extremadura 300.000 euros del convenio del Teatro María Luisa porque desde la Administración regional "no se ha hecho transferencia alguna en este sentido".

De este modo replica a la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, quien en rueda de prensa este pasado miércoles tras el Consejo de Gobierno autonómico señaló que el consistorio tenía que devolver tal cantidad antes de volver a firmar, en un futuro, un nuevo convenio sobre dicho teatro de la capital extremeña.

"Como ha aclarado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, no hay que devolver nada porque no se ha hecho transferencia alguna por parte de la Junta en este sentido", sentencia en nota de prensa el ayuntamiento, que incide en que "no se puede devolver lo que no se ha entregado".

En esta línea, apunta el ayuntamiento que "lo que se ha acordado, de mutuo acuerdo entre ambas administraciones, es un cambio de fechas de convenio y comprometerse al mismo gasto pactado a partir de enero". "No se retira nada, puesto que se ha acordado continuar con el convenio. No se puede devolver lo que no se ha entregado", incide.

Por otro lado, el consistorio reitera que el Teatro María Luisa ha contado con programación durante todo este año gestionada por el ayuntamiento. El María Luisa ha tenido actividad durante todo este año gestionada por el ayuntamiento. Incluso los años anteriores", subraya.

En concreto, remarca que el teatro no sólo ha acogido galas de carnaval sino que programa conciertos, galas cofrades, eventos culturales de asociaciones y academias de Mérida, congresos, exhibiciones de música, es una de las sede del Festival de Teatro, volverá a acoger por tercer año el Festival Flamenco, y el Cine Inédito, entre otros "muchos proyectos culturales".