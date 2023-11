El Ayuntamiento de Marratxí destina 60.000 euros al bono 'escoleta' para los niños de la red asistencial

Las ayudas cubren los meses de septiembre a diciembre y para el año 2024 se realizará una nueva convocatoria

El Ayuntamiento de Marratxí destinará un total de 60.000 euros para cubrir las ayudas de 'escoletas', entre los meses de septiembre a diciembre, para aquellas familias que llevan a sus hijos de entre cero y tres años a centros de la red asistencial.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este jueves el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) ha publicado la convocatoria de ayudas a aquellos centros que ni son 'escoletas' municipales, ni están integrados en la red complementaria, que son centros que ya están cubiertos con las ayudas del Govern.

Así, como explica el regidor de Economía y Educación de Marratxí, Xisco Ferrá, todos los padres de niños que estén en el primer ciclo de educación infantil acudan al centro que acudan recibirán una ayuda, bien del Govern o bien del Ayuntamiento. Además, para el año 2024 se realizará una nueva convocatoria.

Las familias que hacen uso de este tipo de 'escoletas', que no optan a la gratuidad de las cuatro horas, recibirán entre 300 y 600 euros para suplir la carencia de subvención. Para los meses de enero a junio, el Ayuntamiento de Marratxí destinará una nueva partida, con una cantidad todavía por determinar.

Los centros asistenciales son todos aquellos que, por no llegar a los requerimientos mínimos de espacio o personal, no entran en la red complementaria y, por lo tanto, no se benefician de las ayudas de la Conselleria de Educación y Universidades. Por ello, el Consistorio ha decidido ayudar a estas familias.