Ayuntamiento mantiene los Consejos de Proximidad y se distancia de unos presupuestos participativos "sin capacidad"

El Ayuntamiento de Madrid mantendrá los Consejos de Proximidad y se distancia de los presupuestos participativos impulsados durante el mandato de Manuela Carmena porque no se le puede trasladar a la ciudadanía "que se van a introducir miles y miles de proyectos participativos cuando luego no hay capacidad" para acometerlos o no son jurídicamente viables.

Así lo ha trasladado la vicealcaldesa, portavoz del Gobierno y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, tras reunirse con los 21 concejales-presidente de distrito, quien ha recordado que en el mandato anterior ya modificaron algunos foros de participación ciudadana que consideraban que "no eran los adecuados y que no estaban funcionando bien" pasando de los Foros Locales a los Consejos de Proximidad.

"En estos momentos todos los vecinos que quieran participar lo pueden hacer a través de sus juntas municipales sin ningún problema, en los plenos de los distritos, también a través de esos Consejos de Proximidad y también por medio de la web Decide Madrid haciendo propuestas", ha enumerado Sanz a la prensa.

El Gobierno municipal se muestra "abierto" a una participación vecinal "de una manera ordenada y también dejando claro que hay cosas que no se pueden hacer". "Tampoco se le puede trasladar que se van a introducir miles y miles de proyectos participativos cuando luego no hay capacidad, como ocurría antes", ha apuntado la edil.

Este lunes ha tenido lugar la tercera reunión de coordinación de Vicealcaldía con los concejales de los distritos, un encuentro que pasa a ser semanal y que desde septiembre será quincenal. "Dijimos que una de las prioridades de esta nueva etapa iba a ser precisamente la coordinación con los distritos de la ciudad", ha recordado Inmaculada Sanz.

Para el Ejecutivo es "muy importante que haya políticas comunes y coordinadas" entre los distritos y las áreas de gobierno, al tiempo que se sigue "mejorando algunas de las carencias que se puedan tener". Además la vicealcaldesa, con el coordinador de Vicealcaldía y con el director general de Distritos, visitará cada viernes una Junta Municipal organizando reuniones de trabajo operativas con los concejales y los funcionarios con el fin de "seguir mejorando la atención que se da a los ciudadanos".

LOS DISTRITOS ANTE EL 23J

En la reunión mantenida este lunes con los concejales de distrito una de las preocupaciones que han trasladado a la vicealcaldesa ha sido la que tiene que ver con el operativo relativo a las elecciones generales del 23 de julio.

"Seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con ese refuerzo que vamos a hacer de la información a las personas a las que se le ha cambiado el lugar de votación por existir obras en los colegios", ha trasladado a la prensa.

También han abordado los distintos eventos que se producen en el mes de julio, como las fiestas del Carmen de la próxima semana, por ejemplo.