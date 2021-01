El Ayuntamiento de Madrid habilita 50 nuevas plazas para personas sin hogar ante la ola de frío

El nuevo contrato de la Campaña del Frío permitirá ampliar la capacidad hasta 600 plazas en caso de emergencia

El Ayuntamiento de Madrid ha ampliado la Campaña del Frío para la atención a personas sin hogar con 30 nuevas plazas que empezarán a estar disponibles a partir de este miércoles 6 de enero, día de Reyes, ha informado este miércoles el Consistorio en una nota de prensa.

La medida se ha tomado ante la bajada de temperaturas en la capital y el pronóstico de nevadas para el próximo fin de semana. Las 30 nuevas plazas se encuentran en pensiones de la capital y elevan a 559 la capacidad total de la Campaña del Frío.

Además, en estas fechas se está intensificando el trabajo de los equipos de calle del Samur Social con el fin de atender a todas las personas sin hogar en las necesidades que puedan tener y recordarles que tienen la red municipal a su disposición. El objetivo es ofrecer a todas las personas sin hogar los recursos de la red municipal y convencerlos para que acudan a alguno de ellos.

Como novedad, este año la Campaña del Frío municipal ha incorporado un nuevo mecanismo de acceso a los centros que la componen que permite llamar a la central del Samur Social y solicitar plaza tanto a las entidades sociales del ámbito del sinhogarismo como a los propios usuarios, lo que hace que puedan conocer de antemano dónde se les va a alojar y les evita esperas innecesarias.

El pasado mes de septiembre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el nuevo contrato para la Campaña del Frío, que entrará en vigor el 1 de febrero y que ampliará las plazas disponibles hasta 601. En este cómputo se incluyen 50 plazas que estarán disponibles para situaciones de emergencia que pueden ser climáticas o de otro tipo.

La Campaña del Frío comienza tradicionalmente el 25 de noviembre y finaliza el 31 de marzo con el objetivo de reforzar el alojamiento destinado a personas sin hogar durante los meses de invierno. Durante 2020, sin embargo, la campaña no se llegó a cerrar, ya que el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social la prorrogó para facilitar primero el confinamiento y después la atención a los usuarios con motivo de la pandemia de COVID-19.

Según explicó el pasado mes de noviembre en comisión el delegado del área social, Pepe Aniorte, el esfuerzo municipal hacia las personas sin hogar no se limita a la Campaña del Frío, sino que va destinado a reforzar y reformar la red estable: "Este año el Ayuntamiento de Madrid ha llegado al invierno con 436 plazas estables más que el año pasado. Tenemos una red más fuerte, más amplia y más innovadora que avanza hacia el nuevo modelo de atención al sinhogarismo que nos hemos marcado".

Entre las nuevas plazas estables incorporadas en 2020 están las 300 del centro para familias solicitantes de asilo de Villa de Vallecas y otras en programas innovadores como No Second Night y Housing Led. En los presupuestos de 2021 se contempla consolidar estas plazas y añadir 100 más en el programa Housing First.

Estas modalidades se basan en recursos individuales o para pequeños grupos y en la atención temprana, lo que redunda en beneficio de los usuarios que tienen más probabilidades de superar su situación de sinhogarismo y disfrutar de nuevas oportunidades vitales, objetivo último del Ayuntamiento en esta materia, señalan en la nota de prensa.