Ayuntamiento Madrid cumplirá la ley de Memoria Histórica pero ni hará política con ella ni impondrá "memoria colectiva"

El Gobierno municipal de PP y Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid cumplirá la ley de Memoria Histórica pero no impondrá una "memoria colectiva" como a su juicio sí pasó en el mandato anterior, ni hará política con ella.

Así lo ha manifestado el presidente del Pleno, Borja Fanjul, en una comparecencia en Cibeles interesada por el edil del PSOE Ramón Silva después de que el Gobierno municipal haya retirado las placas con nombres del Memorial de la Almudena para reunificarlo y homenajear a ambos bandos.

"Este gobierno no va a hacer política de memoria histórica, así como no hace política con el Código Penal. Esta ley es una ley, hay que cumplirla y no hacer política con ella. Aquí radica la primera diferencia con lo que hizo Más Madrid y PSOE, una política revanchista y sectaria que solo sirvió para reabrir heridas y para generar problemas donde no los había", ha manifestado Fanjul durante su intervención en Cibeles.

En este punto, Fanjul ha afeado el "oportunismo electoralista" del gobierno socialista de exhumar al dictador Francisco Franco "15 días antes de las elecciones generales, y después de que se dijera que se haría sin medios de comunicación".

"EL COMISIONADO SE REVOLVIÓ Y USTEDES LO DISOLVIERON"

Respecto al Comisionado de la Memoria Histórica constituido durante la Alcaldía de Manuela Carmena, Fanjul ha señalado que era "tan poco dudoso que pusieron al frente a una persona de su partido, del PSOE (Paca Sauquillo), un Comisionado tan poco sospechoso que pensaron que era un cheque en blanco para sus políticas sectarias, pero por si acaso, crearon una Oficina de Derechos Humanos, tan imparcial que pusieron al frente al candidato por Vizcaya de Errejón".

"El Comisionado se revolvió y ustedes lo disolvieron. Emitió cuatro informes; uno para retirar menciones y distinciones honoríficas, y la mayoría ya fueron retiras. El segundo, para lugares de memoria. El tercero, sobre el cambio de callejero, en el que proponen cambio de 52 calles, alguna más que dudosa, ahora están 9 judicializadas, y de ellas 8 con sentencia en contra de lo acordado", ha señalado a continuación.

Fanjul ha cargado contra el "desaguisado" en materia de Memoria Histórica que a su juicio dejó el Ayuntamiento de Ahora Madrid, y ha afeado al PSOE que "la cúpula de la cárcel de Carabanchel fue tirada por los socialistas, y no por el PP".

Sobre la instalación de un memorial a los 549 republicanos madrileños que fueron deportados al campo de concentración de Mauthausen, Fanjul ha lamentado que "lo último" con lo que se encontraron fue de diciembre de 2018, "es decir, que hasta julio de 2019 no habían hecho nada". "Toda la prisa que se dieron con la Almudena y este lo dejaron abandonado. No hicieron nada, y me viene a pedir explicaciones a mí que levo cinco meses en el gobierno", ha reprochado a Silva.

"Esto es trabajar para dar cumplimiento de una ley. Políticamente es mucho más cómodo colocarse tras una pancarta y agitar que colocarse detrás de una mesa de despacho", ha lanzado, para acusar a Más Madrid que se gastaron "ingentes cantidades de dinero con panfletos, todo en mucha concordancia con su sectarismo".