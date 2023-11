Ayuntamiento de Logroño aprueba acuerdo contra "cualquier Ley de Amnistía" que vaya "contra la igualdad" de españoles

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves un acuerdo contra "cualquier Ley de Amnistía" que vaya "en contra de la igualdad" entre todos los españoles, además de mostrar la "firme adhesión" a la Constitución de 1978 y asegurar que "España es una democracia fuerte, plural y con principios".

Así figura en una moción, presentada por el Partido Popular al pleno ordinario del mes de diciembre que se está celebrando esta mañana, para lo que se ha contado con el 'sí' de PP y VOX, y el voto en contra de PSOE, Partido Riojano y Podemos.

Como ha asegurado la concejal 'popular' Patricia Sáinz en la justificación de la moción -tras recordar que ya se aprobó una moción al respecto en el pleno de octubre-, la amnistía "ha traído un ataque a la división de poderes, colocando al poder legislativo por encima del judicial", algo que ha calificado como "peligrosísimo" y que "coloca a los logroñeses en una posición de segunda sobre otros ciudadanos".

Ha afeado al PSOE que "no se entiende" que antes de las elecciones no aceptaran la amnistía "y ahora es la solución para todos los problemas del país". "Se han vanagloriado de tener 179 votos, pero para eso han tenido que 'vender' votos a gente que no quiere a España. Es importante ver si los fines justifican cualquier medio en política", ha reflexionado.

En el turno en contra de la moción, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha lamentado el "grado tremendo de crispación" en España, con "PSOE y PP acusándose y sin llegar a pactos, que echo en falta como se están dando en Europa". En este marco, ha afeado al PP que "su problema es apoyarse en VOX" y al PSOE, que "se han aupado en la derecha más reaccionaria del país, que es la catalana, hay que tener tragaderas".

La portavoz de Podemos, Amaia Castro, por su parte, ha criticado que se haya traído al pleno una nueva moción sobre la amnistía, "una herramienta politica que sirve para gestionar conflictos políticos, pero que la derecha está usando para engañar y manipular, con mensajes populistas y de odio". "España no se rompe por la amnistññia, se rompe cuando asesinan a una mujer", ha lamentado.

Por el PSOE, su portavoz Pablo Hermoso de Mendoza ha criticado también que se haya traído de nuevo "una moción de cariz nacional", mientras que ha defendido que su grupo "va a trabajar por y para logroño, lo que tenemos que hacer es hacer municipalismo, cuando traen esto, no vamos a entrar", mientras ha criticado al alcalde por "usar el Ayuntamiento con fines partidistas" y recordarle que "va a tener que negociar y acordar asuntos con el Gobierno socialista".

A ello ha añadido la edil socialista María Marrodán que "lo que les preocupa de verdad es no haber sido capaces de encontrar los apoyos necesarios para formar gobierno", al tiempo que ha considerado que la moción "no aporta nada bueno a lo municipal" y ha subrayado especialmente que "el PSOE siempre ha defendido y defenderá la Constitución".

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha mostrado su acuerdo con la moción 'popular', ya que ha apuntado que "se está destruyendo España solo por mantenerse en el sillón" y ha reseñado que "los pactos del PSOE -a quienes ha acusado de 'defender lo indefendible'- convierten a los logroñeses en ciudadanos de segunda".

Desde el PP, su portavoz Miguel Sáinz ha recordado la protesta del Espolón, "con miles de logroñeses contra la amnistía y el futuro referéndum que encierra, y que el PSOE negó. Para cerrar el debate en este asunto ha intervenido el alcalde Conrado Escobar, quien, desde su puesto institucional, ha defendido que "mi lealtad es a la ciudad, que es como estar con España y con la Constitución", lo que ha señalado que es "perfectamente compatible con defender los intereses de mi ciudad en proyectos que la afectan", con "permanentes contactos con el Gobierno de España", que ya ha afirmado que se mantienen.

"Los acontecimientos hoy en España nos colocan en momento inédito. El presidente ha hecho que las líneas rojas se hayan convertido en pasarelas al poder y esto puede acarrear cierto precio que vamos a pagar todos, también los logroñeses, porque el nacionalismo en insaciable, y todos los españoles y logroñeses vamos a ser sus reos", ha concluido el primer edil.

En el mismo ámbito de la política nacional, se ha rechazado una moción planteada por VOX para la "condena pública e inequívoca" de los pactos del PSOE con Junts, PNV, Bildu, BNG, Coalición Canaria, Sumar y ERC, que, en palabras de la portavoz del Grupo, María Jiménez, suponen "un presunto golpe de estado perpetrado directamente desde La Moncloa".

Algo, ha afirmado que se ha realizado "solo para mantenerse en el sillón", y que ha calificado como "un acto de corrupción política y un gravísimo ataque a la unidad de España", así como un "grave perjuicio a los logroñeses".

La moción ha decaído al contar con el único voto a favor de VOX. El PP había planteado una enmienda, proponiendo sustituir todos los términos relacionados con expresiones como 'golpismo' o 'golpe de estado' en la justificación de la propuesta, lo que VOX no ha admitido, por lo que todos los demás Grupos municipales han votado en contra, entre recriminaciones por el tono de la moción y de su defensa.

Además, en el pleno se ha rechazado -con el sí de VOX y el voto en contra del resto de grupos- otra moción también presentada por VOX para tomar medidas contra la ocupación en Logroño; y se ha aprobado una propuesta del Partido Riojano -con el 'no' de VOX, la abstención del PP y el voto a favor de PR, Podemos y PSOE- para "crear y aprobar ordenanza para abolicionismo de la prostitución que garantice protección a las mujeres sometidas al sistema prostituyente".