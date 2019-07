El Ayuntamiento de Lleida cuelga una pancarta de apoyo a los presos políticos y exiliados

El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por ERC, JxCat y el Comú, ha colgado este lunes una pancarta de solidaridad con los políticos exiliados y presos por el proceso independentista en la fachada del Palau de la Paeria de la avenida Blondel, y por la tarde colocará un lazo amarillo en la fachada de la plaza de la Paeria. Operarios del consistorio han instalado la pancarta tras la celebración del pleno municipal que ha aprobado el cartapacio que, según PSC, Cs y PP, facilita pocos medios a la oposición.

Tras la colocación de la pancarta, el alcalde, Miquel Pueyo (ERC), ha afirmado que estará colgada hasta que "quien puede o pueda, que en gran medida es el Gobierno del Estado, entre en un proceso de negociación y de regreso a la política". "Si alguien habla de términos como la neutralidad del espacio público he de decir que nosotros creemos que por definición no es neutral, es el espacio en el que se han de expresar todas las sensibilidades y todas las posiciones, y si hablamos de un ayuntamiento es evidente que la no presencia del lazo amarillo tiene una carga política y su presencia también", ha recalcado.

Durante el pleno Pueyo ha asegurado que la pancarta y el lazo no son símbolos independentistas, ni tan solo republicanos, "sino solidarios con personas que esencialmente están presas o en el exilio por haber asumido responsabilidades políticas y que han tomado decisiones que no incluían violencia". El pleno ha aprobado el cartapacio que incluye 15 concejalías de gobierno con algunas enmiendas, entre ellas el reconocimiento de la figura del jefe de la oposición, como reclamaba el PSC, que recae en el exalcalde Fèlix Larrosa, por encabezar la lista del partido más votado entre los de la oposición, aunque no ejercerá porque el portavoz socialista será Jaume Sellés, mientras que Larrosa será portavoz del partido en la Diputación.

Desde el PP, su portavoz, Xavi Palau, ha afirmado que su grupo no tiene claro el objetivo de la comisión sobre el 1-O de 2017 y la portavoz de Cs, Ángeles Ribes, ha criticado la iniciativa dirigiéndose al equipo de Gobierno: "Han sido incapaces de dotar de contenido esa comisión del 1 de octubre en el cartapacio porque ni ustedes saben cómo se va a desarrollar, solo va a servir de agitación y propaganda, cómo el resto de las políticas que van a llevar a cabo".