El Ayuntamiento de Lebrija iluminará de rosa su fachada en apoyo al ciclista local líder del Giro italiano

El Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) iluminará su fachada y las fuentes de la localidad de color rosa en apoyo al ciclista lebrijano Juan Pedro López, que este martes se ha convertido en líder provisional del Giro de Italia.

Con Juan Pedro López, "que ha hecho historia en la carrera italiana", son 17 los españoles que han vestido la 'maglia' rosa; el último de ellos, Alberto Contador en 2015, según destaca el Consistorio en un comunicado.

Desde ese momento, el joven ciclista "ha recibido el apoyo de sus paisanos", que a través de las redes sociales "le han mostrado un apoyo incondicional". El alcalde de la ciudad, Pepe Barroso, también le ha dedicado unas palabras en nombre de la ciudad: "Juan Pedro es un referente para la juventud lebrijana".

La iniciativa responde a una petición del Club Ciclista de Lebrija. En este sentido, el regidor lebrijano ha elevado la petición a la Junta de Gobierno celebrada este miércoles, que ha acordado iluminar la fachada del Consistorio y las fuentes de la ciudad de color rosa "en apoyo al ciclista lebrijano". La iniciativa se prolongará mientras el joven deportista luzca la 'maglia' rosa. Este miércoles se celebra la quinta etapa de la prueba italiana, de 174 kilómetros, entre Catania y Messina, en Sicilia.

El ciclista lebrijano expresaba en sus redes sociales tras conseguir el liderato provisional del Giro que es "un sueño hecho realidad". "De las carreteras de Lebrija a vestirme con la 'maglia rosa'. Si es un sueño que no me despierten, ¡por favor! Gracias a todos y perdón por no contestar a todos los mensajes, pero lo haré", añadía en su cuenta oficial de Twitter consultada por Europa Press.