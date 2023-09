Ayuntamiento justifica no recurrir sentencia sobre PAI de Benimaclet: "La justicia evidenció el mal trabajo"

Señala que el proyecto aún está "por definir y cerrar" pero garantiza un desarrollo "integrador y sostenible" para el barrio

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha justificado que el consistorio no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que falló a favor de que se tramite el PAI impulsado por la promotora Metrovacesa en Benimaclet y ha asegurado que la justicia "dejó en evidencia el mal trabajo del PSPV --entonces al frente de la delegación de Urbanismo-- en la ciudad".

Giner ha respondido de esta manera tanto a las críticas vertidas por el PSPV, desde donde su portavoz en el consistorio, Sandra Gómez, ha advertido que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha dejado "en manos de una constructora el futuro del barrio de Benimaclet, como desde Compromís, desde donde la portavoz adjunta de la coalición, Papi Robles, ha exigido a la primera edil que se reúna con vecinos y entidades de Benimaclet para consensuar el futuro urbanístico del barrio.

En concreto, el actual concejal ha afeado a Gómez, precisamente la anterior responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, que el TSJCV "le tumbó su estrategia en Benimaclet porque no se podía poner de excusa la covid para recortar los legítimos derechos de los propietarios de suelo". "Un vergonzoso varapalo judicial que no quiere recordar y que podría haber recurrido antes de dejar el gobierno municipal, pero no lo hizo", ha incidido.

Juan Giner también ha aprovechado para criticar que tanto Compromís como el PSPV durante los últimos ocho años al frente del consistorio "han estado a la greña discutiendo por el desarrollo de Benimaclet y fueron incapaces de avanzar y llegar a un acuerdo para que el barrio tenga las nuevas dotaciones deportivas, zonas verdes y viviendas para jóvenes".

"La izquierda antepuso sus luchas internas a darle una solución al PAI de Benimaclet y al final fueron la justicia quién dejó en evidencia el mal trabajo del PSPV en el urbanismo de la ciudad", ha expresado.

Frente a ello, ha defendido que ahora, con el PP al frente del gobierno municipal, "hay seguridad jurídica", al tiempo que ha garantizado que el ejecutivo local "va a trabajar para introducir las mejoras que piden los vecinos y también las de los arquitectos expertos que están elaborando el plan especial del área funcional de Benimaclet".