El Ayuntamiento instalará una nueva tubería externa en la calle San Millán, tras el cuarto reventón esta mañana

El Ayuntamiento de Logroño instalará una nueva tubería externa en la zona de los números pares de la calle San Millán, en el tramo comprendido entre Avenida de la Paz y la calle Cigüeña, tras el nuevo reventón de la red ocurrido esta misma mañana, el cuarto ya desde el pasado domingo, y que, como ha asegurado el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha dejado la tubería "en estado crítico" en la zona.

Como ha apuntado el edil, durante una comparecencia ante los medios para dar cuenta de otros asuntos relacionados con el agua en la Junta de Gobierno Local de este miércoles, tras este nuevo suceso, que ha afectado de nuevo a un total de 154 viviendas del entorno, "hemos decidido realizar una actuación similar a la que se adoptó para la calle Lardero, de una solución provisional con una tubería externa".

"En la calle San Millán, entre Avenida de la Paz y la calle Cigüeña, se va a realizar exactamente esta misma actuación. De hecho, tenemos las máquinas retroexcavadora y camión actuando en San Millán estos días, tenemos el equipo humano del Parque del Servicio de Aguas y, por lo tanto, tomamos ya la iniciativa y la decisión de que empezamos ya hoy a realizar esa actuación", ha detallado López.

Así, a lo largo de esta jornada se prevé "hacer la reparación de la tubería para que pueda tener servicio la calle, a esas 154 viviendas afectadas, pero a partir de mañana empezaremos a realizar esa instalación paralela y creo que posiblemente antes de finalizar esta semana o a primeros de la semana que viene, todas estas viviendas quedarán con una instalación provisional conectada a las acometidas de agua de cada edificio para que el servicio de agua no se vea afectado".

El concejal ha recordado que el domingo y el lunes ya la zona sufrió dos reventones -además de otros sucesos similares en Beratúa y Avenida de la Paz-, e incluso ayer mismo se registró el tercero, "con lo que la tubería está en estado crítico".

De ahí, la urgencia de una solución "que se va a hacer igual que la prevista en la calle Lardero", es decir, que no se va a colocar la tubería provisional anclada a fachada "porque puede generar problemas de interferencias con servicios de electricidad, telefonía, etcétera, que tienen cajas de servicio".

"Lo vamos a realizar en la rigola de la calle, con una tapa de hormigón de protección en general, y, en la zona donde hay vados de acceso de garajes, con una chapa metálica también de protección. Esto ha sido un adelanto de acontecimientos respecto a la situación de San Millán porque es una situación que ya no se puede soportar más", ha asegurado Jesús López.

El edil ha avanzado igualmente que, una vez se finalice esta actuación, "la semana que viene o en semana y media, pasamos a la calle Lardero a hacer lo mismo". Una actuación que se llevaría a cabo también en la acera de los números pares de esta vía logroñesa.

A ello ha sumado que "una vez que realizamos estas actuaciones de emergencia, lo que es lógico es proceder luego a realizar una canalización convencional, enterrada en tubería ya de hierro fundido, y para poder hacer esas labores, tenemos que realizar el proyecto, scaándolo a licitación y a adjudicación de las obras". Unos trámites, ha recordado, "que no son rápidos, y lo que no podemos hacer es esperar a las viviendas a que volvamos a tener reiteradas roturas".

También, "pasada esta crisis, realizaremos nuevas redes de distribución en la calle Beratúa, entre Conde de Superunda y Murrieta y entre Gonzalo de Berceo y Plaza de Valcuerna, un tramo que se va a realizar con canalización nueva, pero previamente debemos realizar las labores administrativas correspondientes".

"Evidentemente, somos conscientes de que no solucionamos el problema", ha reconocido López, quien ha señalado que, una vez que se ponga en marcha el previsto PERTE del agua -para el que, en conjunto con los ayuntamientos de Lardero y Villamediana, hay pedidos fondos "que creemos que no habrá problema en conseguir, aunque no sabemos la cantidad exacta"- "se puedan instalar en todas las redes de distribución de la canalización de agua potable de Logroño de sensores de presión que en la actualidad no existen".

Con ello, "gracias a la aplicación de un programa informático que pueda gestionar toda la red de distribución de agua potable, podremos detectar cuándo y dónde se están produciendo sobrepresiones, y, en automático poder actuar sobre válvulas reguladoras que esas sí que tenemos instaladas varias en Logroño", para poder frenar a tiempo este tipo de situaciones. "Vamos de cara a la optimización del funcionamiento de la red de agua potable, podremos tener en un futuro cercano esa digitalización de la red de agua", ha concluido el concejal.