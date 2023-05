El Ayuntamiento iniciará "con carácter inmediato" acciones judiciales para "frenar el expolio" de Minas

El primer teniente de Alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento iniciará "con carácter inmediato" acciones judiciales para "tratar de frenar el expolio que ha supuesto la supresión o la intención de la Universidad en connivencia con el Principado para suprimir la Escuela de Minas de Oviedo".

En unas declaraciones a los medios, el concejal ha explicado que hasta ahora el Consistorio ha estado intentando que la Universidad y el Principado "aceptaran" la personación del Ayuntamiento de Oviedo por su "interés legítimo e irrenunciable".

Este "expolio", ha explicado, se articula administrativamente en dos expedientes. El primero es el relativo a la supresión y modificación de los títulos que se imparten en la escuela, y el segundo es el de la supresión de la escuela en sí misma. Cuesta ha detallado que el pasado 31 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la resolución definitiva adoptada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo referente a la modificación de esos títulos universitarios.

Sin embargo, el edil ha asegurado que esto se ha hecho "sin que esté concluido el expediente de supresión de la Escuela de Minas", algo que "no es competencia de la Universidad", sino del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. "Es fácilmente entendible que no es posible llevar a cabo esta supresión y modificación de los títulos cuando no está finalizado el otro expediente", ha agregado.

El teniente de Alcalde ha puesto de manifiesto las "trabas constantes y permanentes" de la Universidad de Oviedo para que el Ayuntamiento de Oviedo se pueda personar en este expediente, trabas que han llegado al punto de que no se ha aceptado el personamiento del Ayuntamiento en el proceso, solicitado "hasta en tres ocasiones".

A su juicio es "curioso" que el argumento que esgrime la institución académica para no admitir el personamiento sea que no es una competencia de la Universidad, sino del Gobierno asturiano. Esto "corrobora", en opinión de Cuesta, lo que el Ayuntamiento "viene denunciando desde hace mucho tiempo": que este "expolio" no podría haberse ejecutado "sin la colaboración absolutamente necesaria e imprescindible" del Gobierno del Principado de Asturias.

Cuesta ha especificado que se trata de un recurso contencioso-administrativo, que irá acompañado de una solicitud de medidas cautelares para "tratar de paralizar" el traslado de la Escuela de Minas.