El Ayuntamiento inicia las obras necesarias para desbloquear la ampliación de la Escuela de Arte León Ortega

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Empresa Municipal Aguas, ha comenzado estasemana la actuación para desviar la red de saneamiento que atraviesa la parceladestinada a la ampliación de la Escuela de Arte León Ortega, asumiendo así unas obrasimprescindibles para liberar los terrenos, permitiendo la cimentación del edificio anexo que construirá la Junta de Andalucía.

Según una nota, el ayuntamiento asume su compromiso de acometer los trabajos necesarios para desbloquear el proyecto.

Como ha explicado el primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente ypresidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias, "la anterior Corporación Municipal cedió losterrenos, pero con cargas, porque el inicio de las obras estaba condicionado a laanulación de un colector en el lateral de la Escuela León Ortega y el desvío de todosservicios conectados al mismo".

En este sentido, ha recordado que "el Ayuntamiento asumió en enero de 2023 el compromiso de realizar unos trabajos que no ejecutó". De esta forma, "hasta que Aguas de Huelva no termine esta intervención, los suelos no estarán libres". Una actuación que debería quedar completada a finales de este mes. El objetivo es desviar toda la infraestructura a un colector en la calle Matarife de Huelva, incluyendo los dos sumideros existentes.

La obra, que se prevé tenga una duración aproximada de 10 días, permitirá "la puesta a disposición real de los terrenos" a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para poder tramitar y ejecutar el proyecto de ampliación de la citada escuela.

Aguas de Huelva ha comenzado por desmontar la malla metálica existente en el campode fútbol, para a continuación, recoger las acometidas de los sumideros en una arqueta.Posteriormente se montará un nuevo colector de PVC, con una longitud aproximada de 30metros que discurrirán por el campo de fútbol para enlazar con el colector principalubicado en las traseras de la barriada del Matadero.

Además, se construirán dos arquetas para la recogida de sumideros, anulando finalmenteel colector inicial y acometiendo las tareas necesarias para que la zona quede en lasmismas condiciones de inicio.

Felipe Arias ha asegurado que "para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva,la ampliación de la Escuela de Arte León Ortega es una cuestión prioritaria y de máximointerés, no un tema para usar como propaganda, con autoelogios que no son más quechapuzas y falta de eficacia en la gestión de un asunto que vamos a tratar con delicadezapor la importancia que supone para los estudiantes y para la ciudad y porque se trata deun edificio incluido en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés delPGOU de Huelva con Grado P2 de Protección Estructural".