El Ayuntamiento ilumina su fachada de verde este lunes con motivo del Día de la Concienciación del Perthes

El Palacio Municipal de Jaén se va a iluminar de verde este lunes 17 de enero con motivo de la conmemoración sobre del Día de la Concienciación de la enfermedad de Perthes.

Se suma así a la acción promovida por la Asociación de Familias con Perthes (Afape) que quiere llamar la atención sobre una dolencia que se manifiesta en forma de necrosis avascular en la cabeza del fémur causada por la falta de riego sanguíneo, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que su origen es desconocido y afecta aproximadamente a 1,5 de cada 10.000 niños, por lo que se trata de una enfermedad rara que se presenta más en varones (por cada cuatro niños, una niña), de edad entre los tres y 12 años, pero con una mayoría en torno a los seis a ocho años.

La Asociación Asfape nació en 2014 para sensibilizar y difundir la realidad y las necesidades de las familias afectadas. El 17 de enero de 1869 nació en Alemania George Perthes y desde 2016 utilizan dicha fecha como Día de la Concienciación del Perthes, a la que se sumarán ayuntamientos de toda España iluminando sus fachadas de verde.

El síntoma común suele ser una cojera que remite con antiinflamatorios pero vuelve a aparecer, rigidez en la cadera, restricción de movimiento, o dolor en la ingle, muslo o rodilla. Además del aspecto físico, la enfermedad de Perthes conlleva una gran carga psicológica que afecta a la vida familiar y social, no solo del propio niño afectado, sino de toda su familia.

Los niños con Perthes no deben correr, saltar o hacer deportes de impacto, actividades tan comunes en la infancia. Externamente es una enfermedad que no se aprecia, a no ser una leve cojera, por eso es muy necesario que todo el entorno del niño, familia, amigos, compañeros de colegio, profesores, comprendan la afección y entiendan su situación.